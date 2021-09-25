Латифи получил новый мотор и будет оштрафован

В Международной федерации автоспорта подтвердили замену силовой установки на машине пилота «Уильямса» Николаса Латифи. В команде ночью обнаружили проблему с пневматикой и днем провели замену.

Гонщик «Уильямс» получил четвертые двигатель внутреннего сгорания, турбину и MGU-H при трех разрешенных. Николас будет оштрафован и начнет гонку «Гран-при России» с последнего ряда.