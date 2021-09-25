Ландо Норрис выиграл квалификацию «Гран-при России»

Ландо Норрис («Макларен») показал лучший результат по итогам квалификации «Гран-при России» — 1.41,993.

Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари» (отставание — +0,517 секунды), третьим стал Джордж Расселл из «Уильямс» (+0,990). Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, занявший 4-е место, не смог справиться с управлением на быстром круге в конце третьего сегмента квалификации, машину британца развернуло, после чего он врезался в ограждение и повредил заднее крыло.

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» занял 19-е место. Он стартует с 17-й строчки в гонке, поскольку Шарль Леклер из «Феррари» опустится на 19-ю строчку из-за штрафа за замену двигателя, а на 18-й позиции по той же причине окажется Николас Латифи из «Уильямс».

Отметим, что проведение квалификации было под угрозой из-за дождя в Сочи, где проводится этап. Сегодня утром была отменена третья свободная практика, а также перенесена первая спринт-гонка «Формулы-2».