Формула-1
«Гран-при России»
Новости
Перекличка Лонгрид (2014)
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Квят считает, что дождь в Сочи может сделать «Гран-при России» интереснее

12:58
Теги:

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят заявил, что дождь в Сочи может сделать «Гран-при России» интереснее.

«По-моему, никогда здесь не ездили в дождь. Но если будет так много дождя, как обещают, то никто никуда не поедет. Когда идет дождь, поначалу много ошибок, но потом все находят, скажем так, точки отсчета — где тормозить, как лучше выбирать траекторию, и все становится более стабильно. Но в Сочи трасса довольно скользкая, поэтому, будет интересно», — приводит ТАСС слова Квята.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Сегодня, 25 сентября из-за дождя была отменена третья свободная практика. Квалификация, также назначенная на сегодня, может быть перенесена на воскресенье или не состояться. Гонка пройдет 26 сентября, начало запланировано на 15.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12504049

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
«Челси «— «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча чемпионата Англии
«Химки» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд