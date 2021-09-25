Квят считает, что дождь в Сочи может сделать «Гран-при России» интереснее

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят заявил, что дождь в Сочи может сделать «Гран-при России» интереснее.

«По-моему, никогда здесь не ездили в дождь. Но если будет так много дождя, как обещают, то никто никуда не поедет. Когда идет дождь, поначалу много ошибок, но потом все находят, скажем так, точки отсчета — где тормозить, как лучше выбирать траекторию, и все становится более стабильно. Но в Сочи трасса довольно скользкая, поэтому, будет интересно», — приводит ТАСС слова Квята.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Сегодня, 25 сентября из-за дождя была отменена третья свободная практика. Квалификация, также назначенная на сегодня, может быть перенесена на воскресенье или не состояться. Гонка пройдет 26 сентября, начало запланировано на 15.00 (мск).