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Третья свободная практика «Формулы-1» в Сочи отменена из-за дождя

11:57
Третья свободная практика «Гран-при России» отменена. Фото «Формула-1»
Третья свободная практика «Гран-при России» отменена. Фото «Формула-1»
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Третья сессия свободных заездов «Гран-при России» отменена из-за дождя, сообщает пресс-служба гоночной серии.

Свободная практика должна была пройти сегодня, 25 сентября и начаться в 12.00 (мск), однако дирекция гонки приняла решение не выпускать машины на трассу в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий. Отметим, что сегодня ранее по той же причине была отменена первая спринт-гонка «Формулы-2».

Сегодня, 25 сентября должна пройти квалификация в рамках этапа в России, ее начало намечено на 15.00 (мск). В случае, если квалификация не состоится сегодня, она может быть перенесена на утро воскресенья.

Если квалификация не состоится и завтрашним утром, то положение гонщиков на стартовой решетке будет определено по результатам второй свободной практики. В таком случае, поул-позиция будет у пилота «Мерседес» Валттери Боттаса, вместе с ним с первого ряда стартует его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» при таком раскладе займет 17-е место на стартовой решетке. Он показал 19-й результат во второй практике, но поднимется на два места из-за штрафов у Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Шарля Леклера («Феррари») из-за замены двигателей на болидах этих гонщиков.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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