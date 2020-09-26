Хэмилтон сохранил поул на «Гран-при России» после решения стюардов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет наказан за нарушения в квалификации «Гран-при России». Также наказания избежали Кевин Магнуссен («Хаас»), Ромен Грожан («Хаас») и Николас Латифи («Уильямс»). Все четверо нарушили инструкцию директора гонки о способе возвращения на трассу после выезда за пределы на втором повороте.

Стюарды пришли к выводу, что никто из гонщиков не получил преимущество, поскольку время на круге было аннулировано. При этом все четверо получили предупреждение, что за подобное нарушение в гонке может быть наложен пятисекундный штраф.

Хэмилтон сохранил поул, Грожан стал 16-м, Магнуссен — 18-м, Латифи — 19-м.