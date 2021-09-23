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Мазепин о продлении контракта с «Хаас»: «С нетерпением жду нового сезона, думаю, мы будем сильны»

11:41
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал продление контракта с американской командой.

«С нетерпением жду нового сезона, чтобы попробовать свои силы в новом болиде и получить возможность расти дальше вместе с командой. Думаю, мы будем сильны в следующем году», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

Мазепин выступает за «Хаас» с сезона-2021. Сегодня, 23 сентября команда объявила о продлении контрактов с российским пилотом и его партнером по команде, Миком Шумахером.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/uralkali-haas-f1-team-confirms-mazepin-and-schumacher-2022

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Иван Торопцев все материалы автора

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