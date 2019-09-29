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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Даниил Квят: «Я бился до самого последнего круга»

18:47
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что хорошо выступил на «Гран-при России». Он финишировал 12-м, стартовав с пит-лейна из-за замены силовой установки.

— У меня была сильная гонка, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Команда приложила большие усилия, чтобы финишировать близко к очкам при таком старте. Я хорошо начал гонку, провел несколько сражений и бился до самого последнего круга. Поэтому доволен гонкой. Это было хорошее воскресенье, особенно с учетом всех наших проблем. Жаль, что не получили за это награду. Команда заслужила ее.

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