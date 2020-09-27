Даниил Квят: «Мы выбрали смелую стратегию на «Гран-при России», но я был в ней уверен»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что доволен итогами «Гран-при России». Россиянин занял 8-е место в домашней гонке.

— Я доволен тем, как сложился этап, доволен результатом, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Квята. — Мы провели сильную гонку, обе машины команды попали в очки. Сегодня мы выбрали довольно смелую стратегию, но я был уверен, что смогу сделать так, чтобы все сработало. Мне удалось проехать несколько отличных кругов, особенно в конце первого отрезка. Нам просто немного не повезло. Я хотел обогнать Эстебана Окона, но он здорово пилотировал и не допускал ошибок. Нам немного не хватило до седьмого места, но в целом все прошло неплохо, это была важная для меня гонка. Мы здорово выступили и продолжаем прогрессировать.