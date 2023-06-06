«Это хорошая возможность». Мировой рекордсмен поддержал организацию Россией альтернативных соревнований
Кубинец Хавьер Сотомайор не такая раскрученная звезда, как Криштиану Роналду или Лионель Месси, но настоящая легенда спорта на планете Земля. Его мировой рекорд в прыжках в высоту 2,45 в июле отметит 30-летний юбилей. «Бородатее» него среди мужских олимпийских дисциплин — только прыжок в длину, метание диска и молота (последний рекорд принадлежит советскому атлету Юрию Седых с 1986-го).
Но для большинства прохожих в понедельник на Никольской улице Москвы Сотомайор, прогуливавшийся среди товарищей майоров из полиции, был не более чем статным колоритным кубинским парнем и добычей для селфи. Демонстрировать свою мощь на шоу-забеге в рамках Недели легкой атлетики в Москве тоже не стал — благородно уступил Сергею Карякину, Михаилу Кокляеву и с улыбкой финишировал рядом с Алексеем Ягудиным, но стал четвертым. Подробнее о мероприятии, которое было организовано Департаментом спорта города Москвы, можно прочитать здесь.
Чувствую себя в Москве как дома
На английском Сотомайор понимает далеко не все — идейный товарищ с Острова свободы! Это и сарказм, и правда одновременно: когда Хавьера поймали на кокаине в 1999-м, его лично защищал сам Фидель Кастро и валил все на шпионов из кубинских эмигрантов, подмешавших вещества. Тогда легенде выписали двухлетний бан, но перед Олимпиадой в Сиднее скостили — и он успел взять там серебро. Так или иначе, говорили на испанском.
Но что самое главное — Сотомайор поддержал российских спортсменов, которые не могут сейчас соревноваться. Сам он пропустил из-за бойкотов аж две Олимпиады из пяти. И выигрывал Игры дружбы-1984, которые сейчас подумывает возродить российский Минспорт.
— Сеньор Сотомайор, как появилась идея участия в фестивале в Москве?
— Со мной связались организаторы турнира, и я не сомневался в выборе, сразу сказал да.
— Москва сильно поменялась? Вы наверняка не первый раз.
— О да, я приезжал сюда еще много лет назад. Наверное, лет 40. Конечно, окружающая среда, атмосфера поменялась. (Улыбается.) И думаю, в лучшую сторону. Я себя чувствую здесь как дома.
— Но живете вы на Кубе?
— Да, я на Кубе, но часть моей семьи, дети, например, живут в Испании.
— А Куба меняется? Думаю, немногие знают, как реально живут кубинцы.
— То же самое могу сказать — меняется, и сейчас у нас экономический рост, мне кажется, страна процветает, жизнь становится интенсивнее.
— Что посоветуете делать русскому, который отправляется на Кубу?
— Просто наслаждаться временем там. Пляжи, море, ни о чем не думать. Ну и наслаждаться общением с кубинцами!
Чистые спортсмены должны участвовать в соревнованиях
— Если говорить о спорте, то российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Что думаете об этом?
— Важнее всего в мире для любого спортсмена — участие в международных соревнованиях. Мне кажется, если спортсмен чист с точки зрения допинг-контроля, он должен иметь право соревноваться на международных стартах.
— Вы — чемпион Игр дружбы 1984 года, сейчас обсуждается возможность альтернативных Олимпиаде соревнований. России стоит их организовать?
— Да, уже существует опыт организации таких альтернативных соревнований, когда спортсмены из стран, которые не могли принять участие в Олимпийских играх или чемпионатах мира, выступали на альтернативных соревнованиях, и они удачно проходили. Думаю, это могло бы быть хорошим выходом для российских спортсменов — чтобы они могли помериться силами со спортсменами из других стран.
— Куба присоединилась бы?
— Если будет возможность, уверен, что Куба будет участвовать.
— Международный олимпийский комитет сейчас допускает участие россиян, но на жестких условиях. Справедливо?
— Я бы сказал об общем принципе — я уверен, что многие спортсмены, которые были чистыми по ходу всей своей карьеры, очень страдают из-за нынешней ситуации, когда нельзя выступать за рубежом. Не очень справедливо их лишать этой возможности.
— Последнее. Вы сейчас прыгаете? Сколько?
— Нет. (Смеется.) Последние прыжки были много лет назад.