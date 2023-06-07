«Рекорд Сотомайора или олимпийский титул? Наверное, рекорд». Мотивация российских прыгунов

У Лысенко и Иванюка нет соперников в России — призеры чемпионатов мира вновь разыграли золото между собой.

В Москве в рамках Недели легкой атлетики разыграли медали в прыжках в высоту. Конечно, по сравнению с первым днем, когда на Никольской состоялись шоу-забеги с участием звезд, ажиотаж ожидаемо уменьшился. Посмотреть на прыгунов собралось чуть больше 50 зрителей.

Замах на рекорд сезона

Свои селебрити у Дня прыжков были. Самым фотографируемым в Лужниках человеком был даже не Дмитрий Губерниев, который комментировал соревнования, а действующий рекордсмен мира Хавьер Сотомайор. Кубинец прыгнул на 2,45 метров 30 лет назад, но до сих пор эта высота никому не покорилась. За селфи к Сотомайору подходили все: от тренеров до выступающих спортсменов. Он никому не отказал, при этом следив за тем, что происходит в секторе.

В отсутствие олимпийской чемпионки Марии Ласицкене основное внимание было приковано к мужским соревнованиям. За золото уже традиционно боролись Илья Иванюк и Данил Лысенко. Оба справились с высотой 2,31 и замахнулись на рекорд сезона в мире — 2,35. Однако перелететь через планку не получилось. Ближе к успеху был Иванюк, который на прошлой неделе повторил лучший результат сезона — 2,33.

— Были близкие попытки на 2,35. Чего не хватило?

— Я был один, без тренера. Приходилось немножко своей головой думать, — объяснял Иванюк. — Надо было делать одно, но я боялся это делать, потому что другое пошло. Как сказали мои болельщики, было немножко валидольненько. Сейчас задача — отдохнуть, восстановиться. Потому что в субботу уже выступать (на Мемориале Знаменских). Довольно тяжелая неделя выдается. В пятницу прыгал в Брянске, во вторник прыгаю в Лужниках, и в субботу опять выступать здесь. Загадывать не буду. У меня рекорд соревнований здесь — 2,34. Попробую его побить.

— Расстроились второму месту?

— Больше не месту, результату. Хотя я недавно давал интервью и говорил, что в этом сезоне 2,30+ буду прыгать на всех соревнованиях. Пока оправдываю свое обещание. Поэтому можно четверочку поставить.

— Медаль хоть и не золотая, но из рук Хавьера Сотомайора. Попадет она в копилку самых памятных?

— Если доедет до дома. Потому что у меня есть традиция в последнее время — дарить медали маленьким деткам. Это их очень мотивирует.

Илья Иванюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Рекорд ценнее олимпийского золота

Меньше попыток произвел Данил Лысенко, которому и досталось золото. Однако после соревнований он признался, что ощущение не те.

— Ожидали, что получится такая напряженная борьба? — вопрос к Лысенко.

— Согласен, что борьба была напряженной. Конечно, ожидал, что так будет. Потому что Илья показал отличный результат на последних соревнованиях. Думаю, все ждали борьбу.

— Как вам погодные условия?

— Было немного дискомфортно. Похолодало, подул ветер. То, что ветер был в спину, — тоже немножко мешало. А так — нормально.

— В Сочи вы говорили, что не планировали ставить лучший результат сезона в мире, а здесь пытались.

— Я всегда по ходу решаю. Если я достигаю результата 2,31 м, то следующий можно попробовать 2,35, попытаться обновить мировой результат сезона.

— Как оцените попытки на 2,35?

— Что-то непонятное. Не получалось. Вторая была более-менее. Но сразу чувствовал, что в дуге было что-то немного не то. Были не мои привычные прыжки. Пока не пойму, что. Будем пересматривать соревнования, искать в чем проблема. Был дискомфорт.

— До следующей попытки осталось четыре дня?

— Да. Но надо пока на видео разобраться и понять. С самочувствием все отлично. Готовность была хорошая, боевая. Ехал с хорошим настроением. Илья (Иванюк) молодец. Чуть-чуть не хватило.

— Каково соревноваться на глазах Хавьера Сотомайора?

— Классные ощущения. То, что соревнуемся на глазах действующего рекордсмена мира, — это круто. Добавляет куража, подстегивает.

— Удалось пообщаться?

— Нет. Пожали руки. Поздравил. Я сказал «спасибо». И все.

— Слышали, что он говорил, что Лысенко нужно брать быстрее разбег, чтобы выше прыгать?

— Может, он прав. Но пока что я не готов к более быстрой скорости. Наоборот, были попытки, где я начинал ускоряться, бежать быстрее, и меня это ломало. Мне, наоборот, нужно поспокойнее. Тогда я могу попасть в себя, попасть в ногу и прыгнуть.

— Сказывается то, что был промежуток в карьере без соревнований?

— Я никогда быстро не бежал. Евгений Петрович (Загорулько) в 2018 году говорил, что 2,40 прыгаешь, а потом мы добавим скорость. Можно было добавить. Я прыгнул 2,40, а потом перестал заниматься. Сейчас будем работать. Там будет видно.

— Если бы предложили на выбор: побить рекорд Сотомайора или стать олимпийским чемпионом — что бы выбрали?

— Наверное, побить рекорд.

— В чем причина, что мировой рекорд так долго держится?

— Баршим подбирался довольно близко. Считаю, что он был готов. На моих глазах он пытался 2,46 покорять. Не могу сказать, в чем причина.

— В России вы соревнуетесь по сути вдвоем с Ильей. Не скучно?

— А куда деваться? Хотелось бы больше соперничества, больше соревнований такого плана. Ребята приехали из Турции, Белоруссии. Это здорово. Побольше бы таких стартов. Деваться некуда, приходится пока так прыгать.