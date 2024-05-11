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Организаторы Казанского марафона заготовили для бегунов 6 тонн бананов и 2 тонны апельсинов

Евгений Козинов
Корреспондент
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В оргкомитете Казанского марафона сообщили, что подготовили 6 тонн бананов и 2 тонны апельсинов для участников.

«Организаторы Казанского марафона заготовили 6 тонн бананов, 2 тонны апельсинов, 60 тысяч литров питьевой воды», — сказала собеседница ТАСС.

На Казанский марафон зарегестрировалось около 28 тысяч человек. 10 мая прошли детские забеги, 11 мая на трассу выйдут бегуны на 10 км и 3 км, а в воскресенье состоятся забеги на 21,1 км и 42,2 км.

Источник: https://tass.ru/sport/20761661
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