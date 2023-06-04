«Мне перекрыли воздух». Легкоатлетка Крайнова выжила после удара током в 27 тысяч вольт

Попытка сократить путь на пробежке дорого стоила перспективной бегунье.

Рядовая пробежка в лесу закончилась трагедией для подающей большие надежды российской бегуньи Натальи Крайновой. Когда до конца кросса оставался километр, 18-летняя спортсменка решила сократить путь через железную дорогу. Это обернулось страшными последствиями, которые чуть не стоили ей жизни.

Сейчас девушке 20 лет. Наташа с самого детства занималась спортом. Вместе с семьей она проживала в Кирове. Однажды на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Пензе, тренер из Казани оценил ее технику и пригласил к себе в группу. Так что в 14 лет Крайнова вместе с родителями переехала в Татарстан, где через год стала кандидатом в мастера спорта. Ей прочили большое будущее в спорте, пока не произошел роковой случай.

Ожоги 70% кожи

Две студентки школы олимпийского резерва Наталья Крайнова и Валерия Плаксина 1 апреля 2021 года бежали кросс по лесу. Путь лежал через 788-й километр перегона Юдино, в этот раз на железной дороге стояли несколько грузовых составов. Бежать в обход они не хотели — так бегуньи потеряли бы 10 минут. Наташа предложила перелезть через вагоны, ведь поезд стоял. Спортсменки рискнули. Плаксина прошла спокойно, но за спиной услышала громкий звук удара. «Наталья случайно зацепила провод и получила жесточайший удар током», — сообщало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Наталья вспоминает, что увидела яркую вспышку, она почувствовала толчок, а дальше пустота. Девушку ударило разрядом в 27 000 вольт. Это привело к ожогам 70% кожи, разрыву внутренних органов, также была повреждена сетчатка глаз. Ее одежда полностью расплавилась. «Помню, как я спросила у врача, где все мои вещи. Он ответил, что они все сожжены», — говорила Крайнова в одном из интервью.

Переменный ток на контактных проводах вдоль железной дороги несет опасность на расстоянии двух метров, даже если не касаться их. Причиной тому служит электрическая дуга, образующаяся между проводом и человеком. По мнению медиков, спортсменка смогла выжить благодаря здоровому сердцу, возрасту и выносливости, которая выработалась во время тренировок и соревнований.

Фото скриншот из видео, Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД»

Два месяца в больнице

Врачи упорно боролись за жизнь Натальи. Но то, что ей удалось выжить, специалисты считают настоящим чудом. Легкоатлетка прошла долгий процесс восстановления. «Всю свою сознательную жизнь я тренировалась. Я очень активный человек. А эти два месяца я не могла двигаться. Мне перекрыли воздух. Мысли после случившегося были запутанные, как в фильме. Вроде бы живешь свою лучшую жизнь, у тебя все хорошо, а потом раз — ярко-белый экран, и ты оказываешься на больничной койке. Я не понимала, где я, кто я, что происходит... Пришлось принять другую, новую себя, со шрамами на теле и на лице», — вспоминает Наталья.

Мама легкоатлетки Елена Матвеева тогда проживала в Кировской области. После случившегося женщина собрала вещи и перебралась в Казань, чтобы ухаживать за своей дочерью. «Мама ухаживала за мной как за младенцем, управляла всеми моими действиями. Потому что я не могла ни есть, ни ходить в туалет самостоятельно. Ей было невероятно трудно. Наши мамы очень сильные. Когда в беду попадает ребенок, они готовы горы свернуть, лишь бы он выжил и был здоров. Благодаря заботе моей мамы я снова обрела жизнь», — признается легкоатлетка.

Поддерживали спортсменку друзья и тренеры, которые, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, приходили в палату.

Чтобы уберечь детей и подростков от аналогичной трагедии, Наталья Крайнова приняла участие в социальном ролике РЖД, где она рассказала свою историю. «Те десять минут для меня стали роковыми. На моем личном примере молодые ребята должны задуматься всерьез о своей безопасности. Не рисковать и думать на два шага вперед. Я буду очень счастлива, если ролик, который мы записали, поможет предотвратить чью-то беду. В этом и есть его задача», — заявляет Наталья в ролике.

Сейчас Крайнова живет в Казани, где получает высшее образование. Также работает детским тренером. Девушка смогла принять изменения во внешности: «Я не стала после случившегося менее привлекательной. Даже теперь я люблю себя такой, какая я есть».