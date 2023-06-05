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Фигурное катание

Сегодня, 22:15

Губерниев упал в ноги Загитовой. Фигуристки Тутберидзе выступили у Кремля

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев стоит на коленях перед Алиной Загитовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В забеге на Никольской улице Алина стала лишь третьей, зато заслужила извинения комментатора.

Не так уж часто звездные российские и мировые спортсмены соревнуются в 250 метрах от Кремля. Вернее, почти никогда. Фигуристы на открытых катках соревнований не проводят (может, и зря), легкоатлеты больше в манежах да на общепризнанных стадионах.

Но в рамках Недели легкой атлетики и такое возможно. Фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Алексей Ягудин, телекомментатор Дмитрий Губерниев, футболисты Александр Филимонов, Дмитрий Булыкин, шахматист Сергей Карякин, олимпийские чемпионы в легкой атлетике кубинцы Хавьер Сотомайор и Дайрон Роблес, уроженец СССР из Турции Рамиль Гулиев в статусе чемпиона мира-2017.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Железный человек

Близость к Кремлю подчеркивало и то, что у всех участников данные проверяла ФСО. Наверное, думали, что кто-то может бежать настолько быстро, что сотрудники не успеют. А состав действительно был мощный. Рекорд на 60 метрах у мужчин нынче — 6,34 от американца Ричарда Коулмэна. У женщин рекордсменка мира... нынешняя глава Всероссийской федерации Ирина Привалова (6,92 в 1992-м).

В итоге рекорды дня — 6,58 у россиянина Ярослава Ткалича и 7,19 у Кристины Макаренко. Очень недурно для забега на улице, где тормозить места нет — прилетаешь в маты. Один из турецких участников их перелетел и упал на металлические конструкции. И в ту же секунду, когда организаторы задумались о скорой помощи, мигом поднялся. Железный человек.

Перед забегами звезд на сцене неожиданно появилась Ольга Бузова. Многое говорилось о ее противостоянии с Дмитрием Губерниевым и возможном боксерском поединке с Алиной Загитовой. Несмотря на противоречивое местами поведение и песни, Бузова показала, что она звезда — спокойно спела собственный хит, пробежалась с Губерниевым (и выиграла забег) и рассказала об отношении к спорту: «Спорт занимает важное место в моей жизни. Дети с детства должны заниматься спортом, мы должны растить здоровую нацию. Спорт — это энергия, здоровье, уважение к партнеру».

Популярная певица Ольга Бузова выступила перед зрителями и&nbsp;пробежала по&nbsp;дорожке.

Акатьева — первая

Загитова вместе с Валиевой, Петросян и Акатьевой появились позже. Губерниев анонсировал их появление оригинальным постом в Telegram. Дмитрий заявил, что извинился перед Алиной, но не знает, за что: «Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да!» Правда, непонятно, за что, но извиняюсь! Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления! Теперь не разлей вода, но это не точно».

В итоге дошло до того, что перед забегом Дмитрий на кураже упал Алине в ноги, встал на колено и поцеловал руку. Создал хоть какой-то инфоповод.

Потому что фигуристки конкурировать не стали. После забега болельщики могли бы долго обсуждать, кто лучше в беге, кто интенсивнее тренировался, кто в какой форме. Но не получилось — девушки вальяжно пробежались и остановились перед финишем. Все, кроме Сони Акатьевой, которая первой переступила черту. Потом вернулась, и фигуристки финишировали вместе. Мир, дружба, жвачка — немного жаль, что не получилось настоящей конкуренции. Но официальный результат тем не менее имеется: Акатьева — 18,44, Валиева — 19,56, Загитова — 19,66, Петросян — 19,85.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сотомайор чувствует себя как дома

Камила после забега ограничилась «большим спасибо» болельщикам — они подготовились и пришли с флагами, как на футбольных матчах. Алина высказалась полнее, но в том же ключе. Пока девушки шли к старту после финиша, фанаты подарили им несколько букетов цветов. А Аделию успели поздравить с днем рождения — фигуристке сегодня исполнилось 16 лет. Говорить с журналистами ни одна из них не стала — как сказали организаторы, запрещено из-за контрактов. Контракты дело уважаемое, Кодекс мы должны чтить.

Фигурное представление закрывал Алексей Ягудин — за 11,4 секунды он прибежал третьим. Он не в первый раз участвует в подобных мероприятиях, одолел и более длинные дистанции и, как обычно, был готов шутить после: «Если бы меня тренировал Болт, был бы результат лучше? Да. Учитывая, что у меня титановое бедро, болт был бы не лишним». А вот на предложение пошутить о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина олимпийский чемпион отказался.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На самом деле, то, что Никольская на несколько часов вернула атмосферу чемпионата мира 2018 года — очень круто. Мировой рекордсмен в прыжках в высоту Хавьер Сотомайор сказал, что чувствует себя как дома. Почаще бы такие акции. Неделя легкой атлетики продлится до 10 июня, но уже в «Лужниках».

Результаты шоу-забегов
Забег фигуристок
1. Софья Акатьева — 18,44
2. Камила Валиева — 19,56
3. Алина Загитова — 19,66
4. Аделия Петросян — 19,85

Забег звезд
1. Сергей Карякин — 8,94
2. Михаил Кокляев — 10,52
3. Алексей Ягудин — 11,40
4. Хавьер Сотомайор — 11,92

Забег футболистов
1. Евгений Алдонин — 9,34
2. Дмитрий Булыкин — 9,41
3. Александр Филимонов — 9,48
4. Руслан Пименов — 9,56

Евгений Алдонин
Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
Ольга Бузова
Сергей Карякин (шахматы)
Софья Акатьева
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