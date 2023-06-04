Члены МОК беспокоятся из-за Игр, которые хочет провести Россия. Что им не нравится?

Игры дружбы начали обсуждать как возможную альтернативу Олимпиаде.

Когда США и СССР достигли апогея политического противостояния в 1984 году, советский блок провел мультиспортивное мероприятие Игры дружбы как ответ на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Кажется, сейчас осталось недолго до сиквела истории с 40-летним стажем — в начале мая министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия готовит проведение турнира с тем же названием в условиях отстранения от международных стартов и жестких условий для возвращения. И это уже стало беспокоить зарубежных чиновников.

Что волнует иностранцев?

Президент Международной ассоциации летних видов спорта и член оргкомитета Париж-2024 Франческо Риччи Битти осудил планы России организовать «раскольнические» соревнования и призвал действовать строго в рамках олимпийского движения. Намерения нашей страны он назвал «очень спорными». С другой стороны — а почему наша страна должна молча смотреть на то, как ее по политическим причинам вытесняют из олимпийского движения?

Портал Inside the Games, который является самым близким СМИ к МОК, публикует инсайды и часто засвечивает позиции, которые не могут вслух сказать некоторые чиновники, пишет об этом: «Мятежные игры, соревнующиеся с Олимпиадой, — кошмарный сценарий для Международного олимпийского комитета, особенно если будут участвовать глобальные супердержавы типа России и Китая».

— Я не вижу силы в том, чтобы проводить некие важные альтернативные соревнования. Лучше избегать этого, так как это всегда будет очень спорно. Думаю, уже были примеры в прошлом, когда Игры проводились во время бойкота, и это не привело к чему-то серьезному. Я бы не сильно беспокоился. Но это вопрос не мне, поскольку я не руководитель олимпийского движения, — подытожил Битти.

Фото Global Look Press

Что за примеры альтернатив?

История альтернатив Олимпиадам довольно богата и не ограничивается советскими Играми дружбы-1984. В 1940-х альтернативные спортивные соревнования пытались организовать немцы и японцы, но самым мощным вызовом Олимпиадам стали организованные Индонезией в 1960-х Игры новых развивающихся сил. После того как Индонезию отстранил МОК из-за недопуска на Азиатские игры Израиля и Тайваня, диктатор Сукарно вложился в Игры, которые привлекли СССР, Китай, Японию, Аргентину, Объединенную Арабскую Республику и многие другие страны. Наверное, это можно считать положительным примером для нынешней России — но надо понимать, что в 1962 году мир был действительно расколот пополам, а Олимпиада не завязана на многомиллионные контракты. Тем более что уже после вторых Игр в Камбодже, на которых представительство оказалось скромнее, идею завернули.

В 1980-м многие олимпийцы приехали в Москву под флагами своих комитетов. США бойкотировали Игры в полном объеме и проводили лишь отдельные пригласительные соревнования по легкой атлетике, конному спорту.

А вот страны социалистического блока организовали в 1984 году полноценные Игры дружбы с богатой географией. В настольный теннис играли в Пхеньяне (КНДР), боксировали на Кубе, соревнования также проходили в ГДР, Венгрии, Польше, Чехословакии, Болгарии и даже Монголии — помимо СССР, где задействовали Москву и Таллин. Но советские официальные лица многократно повторяли, что соревнования — не альтернатива Олимпиаде, хотя в государственных СМИ, конечно, сравнивали результаты, а ТАСС объявил Игры дружбы «главным событием олимпийского года».

Любопытно, что организовали их во многом благодаря главе МОК Хуану Антонио Самаранчу. Он позвал страны на конференцию, на которой хотел обсудить возможность отмены бойкота Олимпиады-1984. Взамен делегаты, собравшись вместе, обсудили свои Игры с участием 50 стран, до которых доехали даже капиталисты из Франции, Италии, США и Великобритании. Легкоатлетки Клаудиа Лош (ФРГ) и Элис Браун (США), выигравшие золото и серебро на Олимпиаде-1984, не смогли завоевать медали на Играх дружбы.

Наконец, еще одну опасную для МОК инициативу продвигал основатель CNN Тед Тернер — Игры доброй воли, и их проводили в том числе в Москве в 1986-м и Санкт-Петербурге в 1994-м. Сейчас сложно представить, чтобы в Москву приехал американский бизнесмен и объединил американских и наших спортсменов, добавил маркетинга и своих денег — и получились очень популярные соревнования, ставшие символом международной разрядки. Тогда именно это и произошло. Но в начале 2000-х идея заглохла, как и холодная война — к облегчению МОК, хотя формально Самаранч проекту Тернера не препятствовал. Кто же знал, что затишье продлится ненадолго.

Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Реальны ли перспективы Игр дружбы?

Вопрос, на который пока нет ответа. В этом году министр спорта Олег Матыцин среди возможных форматов взаимодействия с иностранцами называл Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), Игры ШОС (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), а также призывал расширять Игры дружбы по водным видам спорта, которые собрали 22 страны в Казани, на другие дисциплины. Россию приглашали на Игры Боливарианского альянса Америки и на азиатские отборочные соревнования к Олимпиаде.

Если всерьез обсуждать перспективы неолимпийских Игр, то ключевым фактором их успешного проведения станет позиция Китая. Об этом говорят и источники — один из знакомых спортсменов рассказывал о разговорах в федерации олимпийского вида спорта, где стараются сделать все, чтобы зазвать китайцев в двусторонние форматы типа Российско-Китайских игр. Это подсказывает и логика — Китай одна из двух главных олимпийских держав в мире. Но что очевидно — Игры никак не смогут стать альтернативой Олимпиаде в полном смысле этого слова. Даже Минспорт говорил о выборе дат аккуратно. «Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать», — это цитата Матыцина про соревнования БРИКС.

Но желающие для участия в таких турнирах наверняка найдутся. Россия и Китай активно работают в Африке — на политическом фронте, экономическом, военном и даже пропагандистском в широком смысле этого слова. По данным ООН, объем торговли Китая и африканских стран обогнал американский еще в 2008 году и сейчас больше в шесть раз (300 миллиардов долларов против 50). Только за пару прошлых лет он вырос на 25 процентов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров активно ездит именно по Африканскому континенту, продвигая антиколониальную повестку. 13 африканских стран взяли медали на токийской Олимпиаде, а в общей сложности в МОК 53 члена от Африки — четверть от общего количества. Есть влияние у России и в Центральной и Южной Америке, где как минимум несколько стран могут задуматься о присоединении.

Так что беспокоиться МОК все же стоит. За последние годы организация встретилась с критикой и с пророссийского, и с антироссийского фланга, все это на фоне обвинений в коррупции и кризисе олимпийского движения, потери его статуса. Так что грамотно организованная альтернатива, если за это возьмутся компетентные люди, вполне может выстрелить.