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Допинг

Шубенков ждет вскрытия пробы Б. В его деле все не так однозначно

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 20:05
Сергей Шубенков. Фото Reuters
Сергей Шубенков. Фото Reuters
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По данным «СЭ», чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков действительно сдал положительную пробу. Однако на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться

Более шокирующую новость для российского, да и мирового спорта вряд ли можно было себе представить. Шубенков — чемпион мира, символ нового поколения нашей легкой атлетики. Супербыстрый, харизматичный, открытый — ни одного даже полуповода для упреков за всю карьеру. 30-летний барьерист всегда был идеален — на дорожке и за ее пределами.

Матыцин поедет в Барнаул

По данным «СЭ», положительная проба была взята по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля. Она показала присутствие в организме Шубенкова запрещенного препарата, но в минимальной концентрации. Это оставляет шансы на положительный исход. Впереди вскрытие пробы Б, и до этого момента антидопинговые организации (то есть РУСАДА и федерация) не имеют права разглашать информацию о допинговых проблемах спортсмена. Точные даты вскрытия пробы Б пока неизвестны, но скорее всего, это произойдет уже в ближайшее время.

Пока на Шубенкова не наложено даже временное отстранение. Он не выступает в зимнем сезоне, но это уже традиционно и никак не связано с положительной пробой. Теоретически проба Б вообще может не подтвердить пробу А, и тогда обвинения будут сняты автоматически. Кстати, министр спорта Олег Матыцин в пятницу как раз совершит визит в Барнаул, где проживает Шубенков. Однако этот визит никак не связан с допинговым делом. Это запланированная поездка, связанная с открытием гребного канала и другими мероприятиями. Но наверняка теперь состоится и встреча со спортсменом и его представителями. В четверг утром дело Шубенкова собирается обсудить и Всероссийская федерация легкой атлетики.

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Где шанс Шубенкова оправдаться

Минимальная концентрация препарата оставляет Шубенкову шансы на положительный исход, даже если проба Б тоже окажется положительной. Обычно в таких случаях спортсмены апеллируют к загрязненному спортивному питанию или лекарственным препаратам, где вопреки этикетке оказались запрещенные средства.

Правда, в таком случае свои слова тоже нужно будет доказывать. Например, если речь о спортпите — предоставить на анализ ту самую банку, в случае с лекарством — упаковку препарата. Также, если речь именно о лекарстве, нужно будет доказать необходимость его приема, то есть показать справку от врача. Любые бумажки, оформленные задним числом или в подставной клинике, грозят катастрофическими проблемами для вида спорта в целом.

Пока очень много вопросов

Но даже если проба Б подтвердится, поверить в умышленность применения допинга со стороны Сергея почти невозможно. Во-первых, по этическим причинам: кем надо быть, чтобы что-то принимать, когда твоя федерация уже пять лет как отстранена и олимпийские перспективы висят на волоске?!

А во-вторых, по сугубо практическим: Шубенков уже почти год не выступает, зимний сезон тоже собирался пропускать, да и значимых стартов в нем, кроме чемпионата России, тоже не будет. Чемпионат страны Сергей выиграет, даже если его разбудить среди ночи после бурной вечеринки. Какой смысл что-то принимать, если ты вообще не соревнуешься и непонятно когда начнешь это делать?

В общем, в истории с Шубенковым пока очень много вопросов. До вскрытия пробы Б мы вряд ли дождемся официальных комментариев от спортсмена и федерации. Но очевидно, что если проба Б Сергея тоже будет положительной, то для российской легкой атлетики это катастрофа, которая ставит под удар всех остальных. Особенно за несколько месяцев до Игр в Токио.

Ведь Сергей Шубенков был одним из тех, кто недавно встречался с президентом World Athletics Себастианом Коэ и просил за «чистых» российских атлетов. Его мама — член нового президиума ВФЛА. А теперь получается, что наша легкая атлетика снова погружается в какую-то безумную пучину, и выплывет ли она оттуда, чтобы появиться на Олимпийских играх в нейтральном статусе, — большой вопрос.

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