«К осведомителям отношусь позитивно. Иначе таких, как Чегин, не остановить». Острое интервью нового президента ВФЛА

Петр Иванов рассказал «СЭ» как собирается спасать нашу легкую атлетику

Петр Иванов во главе российской легкой атлетики всего около двух недель, но уже предпринял ряд заметных шагов. В частности, провел переговоры с рабочей группой World Athletics, в результате которых у нас появился хотя бы теоретический шанс получить нейтральный статус до 1 марта. Хотя в целом все еще выглядит очень туманно, и самый лучший исход по состоянию на прямо сейчас — если в Токио выступит всего 10 наших легкоатлетов и под нейтральным флагом. В худшем случае на Играх не будет никого.

Готов работать с любым, за кого проголосует легкоатлетическое сообщество

— World Athletics снова отказалась восстанавливать российских легкоатлетов, но сказала, что есть теоретический шанс до 1 марта. Федерация в своих официальных комментариях восприняла это довольно позитивно, хотя по факту мы снова, скорее всего, пропустим зимний сезон.

— В решении совета все сказано предельно четко: рассмотрение нашего вопроса может произойти на следующем заседании в марте 2021 года или раньше, если это порекомендует рабочая группа. Могу сказать, что мы уже разговаривали с представителями рабочей группы World Athletics и обсуждали эти вопросы. Со своей стороны, мы сделаем все, что от нас зависит.

— Зачем вы позвали в президиум своих же соперников — Михаила Гусева и Ирину Привалову? Обычно все президенты стремятся сделать президиум максимально ручным.

— Для меня главным было максимально соблюсти демократическую процедуру. И сразу сказал, что готов работать с любым, за кого проголосует легкоатлетическое сообщество. Поэтому я никого никуда не рекомендовал, за исключением Ирины Приваловой, которую я очень уважаю и потому хотел видеть первым вице-президентом. Мы договорились, что Ирина возьмет на себя работу по координации «Стратегии развития легкой атлетики в России».

— Что это за документ?

— Федерация должна понимать, к чему и каким образом она стремится, иметь четко поставленные задачи. Задача восстановления в World Athletics — не стратегическая, она связана с решением текущих проблем. Независимо от того, когда это произойдет, мы должны думать о том, как развивать легкую атлетику в стране. Тогда мы неизбежно будем востребованы и в мире тоже.

— Почему у вас в президиуме всего шесть человек?

— По уставу в президиум может войти до 27 человек. У меня были сомнения, насколько такой обширный президиум может быть эффективен, но при этом я готов был с ним работать. Так как я не из легкой атлетики, мне нужно было максимально собрать все мнения, а 27 человек — это почти половина от всех делегатов конференции. У нас было 73 делегата, а в голосовании за место в президиуме участвовали 59 человек. Но чтобы пройти в президиум, по уставу нужно было набрать минимум 39 голосов. Это удалось только шести кандидатам. Теперь у меня есть идея собрать экспертную группу из еще нескольких человек, которые могли бы отражать более широкий спектр мнений.

Позицию Ласицкене можно понять

— Вы преодолевали дистанцию Ironman, когда руководили триатлоном. Теперь, придя в легкую атлетику, начнете усиленно бегать?

— Конечно. Я хочу лично принять участие в максимальном количестве беговых стартов по стране и посмотреть изнутри, как это проходит.

— А если бы вы возглавили федерацию стрельбы — начали бы стрелять?

— Естественно. А как иначе поставить себя на место спортсмена, тренера, проверить существующую инфраструктуру? Прыгать с шестом я, наверное, не стану, но в разумных пределах хочу попробовать все дисциплины. Кстати, даже спортивная ходьба сейчас быстро набирает популярность на любительском уровне. Участники Ironman и ультрамарафонцы-любители поняли, что ходьба позволяет на дистанции экономить силы и при этом сохранять довольно высокую скорость. Так что спрос на тренеров по спортивной ходьбе растет.

— Кстати, о тренерах по ходьбе. Ваши предшественники в легкой атлетике безуспешно пытались не дать тренировать Виктору Чегину и еще нескольким дисквалифицированным тренерам. Вы знаете, как этого добиться?

— Эта задача относится не только к президенту, но и ко всему сообществу легкоатлетов. Ведь люди, которые нарушают правила или закрывают глаза на эти нарушения, вредят всему сообществу в целом. И с теми, кто будет нарушать правила и вредить всем, нам точно не по пути.

— Как вы относитесь к институту осведомителей?

— Конструктивно. Потому что, если мы будем покрывать нарушителей, мы никогда не восстановимся. А вот если сами члены сообщества будут к этому нетерпимы, то пожизненно дисквалифицированные тренеры просто не смогут работать. В противном случае это может затянуться еще на годы.

— Как вы относитесь к Марии Ласицкене и ее резкой критике федерации? Готовы с ней встретиться?

— Марию можно понять, я уважаю ее позицию и ее мнение. Я открыт для встречи с ней, как и с другими спортсменами. Но при этом понимаю, что вернуть доверие к ВФЛА можно только конкретными делами.

Легкая атлетика, как и Ironman, — это вызов самому себе

— В триатлоне главный упрек в ваш адрес звучит так: за четыре года во главе федерации никаких заметных результатов у наших спортсменов не было, все стало только хуже.

— Когда я возглавил федерацию триатлона, статистика показывала, что средние результаты наших топовых спортсменов падают. Поэтому мы приняли решение, сохранив сборы и поддержку для лидеров, часть своего внимания перераспределить на молодых. Если раньше мне говорили, что ничего не получится, то сейчас у нас есть золото первенства Европы среди девушек Анны Горевой, бронза первенства Европы среди молодежи Валентины Рясовой, и это только за 2019 год. Через пару лет эти ребята будут соревноваться на взрослом уровне. Некоторым вещам просто требуется время.

— Зачем вам было уходить в проблемную легкую атлетику, если в триатлоне уже все было налажено и оставалось только ждать прорыва?

— А зачем я или любой другой человек выходит на старт Ironman? Преодоление — это часть моего характера. Я из военной семьи и не привык избегать трудностей. Мне и раньше приходилось сталкиваться с непростыми задачами, и думаю, что тут главное — начать делать первые верные шаги. А дальше ситуация сама начнет разворачиваться в нужную сторону.

Петр Иванов

Родился 15 января 1970 года в Москве.

Генеральный директор АО «Скоростные магистрали».

Генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (2016-2020). Заместитель председателя правительства Московской области (2013-2016), генеральный директор ГУП «Мосгортранс» (2006-2013).

Президент Федерации триатлона России (2016-2020).