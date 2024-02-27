Белорусского тренера Моисевича отстранили на 5 лет после дела легкоатлетки Тимановской

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) на 5 лет отстранил бывшего главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрия Моисевича, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

63-летнего тренера обвиняют в нарушении кодекса поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении бегуньи Кристины Тимановской. Дисквалификация Моисевича будет отсчитываться с 20 февраля 2024 года.

Летом 2021 года Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 м и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Спортсменка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

29 августа Тимановская официально стала гражданкой Польши. Она отбыла трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.