Лашманову на флажке лишили золота Лондона-2012. Россиянка больше не олимпийская чемпионка

Российскую легкоатлетку признали виновной в допинговом нарушении за несколько месяцев до истечения десятилетнего срока давности.

Международная федерация World Athletics признало россиянку Елену Лашманову виновной в допинговом нарушении на основании данных из доклада Макларена и базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Теперь Лашманова должна вернуть золотую олимпийскую медаль Лондона-2012 и золото чемпионата мира-2013 в Москве. Все эти награды были завоеваны в ходьбе на 20 км. Дисквалификация стартует с 14 марта и продлится два года. Все результаты Лашмановой за период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года аннулируются.

Елена Лашманова. Алексей Иванов, Фото —

Как получить два года за второе нарушение

В истории с Лашмановой много удивительного. Ее вторая по счету допинговая дисквалификация составит всего два года. Сейчас даже за первое нарушение дают четыре, а за второе — от восьми лет до пожизненного. Даже если учесть, что с Еленой разбирались по старому Кодексу ВАДА (он действовал на момент нарушения), — там тоже два года за второе в карьере нарушения положено только в исключительных случаях.

Но тут есть важный юридический нюанс. По Кодексу ВАДА антидопинговое нарушение считается вторым, если на момент его совершения спортсмен уже знал о первом. Лашманова попалась в 2014-м, а новость о проблемах с базой LIMS получила только в 2022-м. Получается, оба этих кейса рассматриваются как составные части одного, первого нарушения. По действовавшему на тот момент кодексу за первое нарушение нельзя дать больше четырех лет дисквалификации. Два года Лашманова уже отбыла, остается еще два, которые ей, собственно, и дали сейчас. Такой вот сложный пазл.

Еще интересно, что дисквалификация случилась буквально на флажке. Максимальный срок для открытия дела с момента нарушения — десять лет. У Лашмановой проблемы в базе были в 2012-м, то есть 2022-й — это последний год, когда ей официально можно было бы предъявить за них претензии. И РУСАДА успело это сделать.

Елена Лашманова. Никита Успенский/ВФЛА

Лашманова вернулась даже без нейтрального статуса

Елена должна была стать одной из главных звезд российской легкой атлетики. В 2012-м на Олимпийских играх в Лондоне она сенсационно обошла на финише фаворита — соотечественницу Ольгу Каниськину. Лашмановой тогда было всего 20 лет, на нее особо никто не ставил. Казалось, победе юниорки не радовался даже собственный тренерский штаб во главе со скандальным тренером Виктором Чегиным. На тот момент к нему еще применяли эпитеты «гениальный» и «великолепный».

Спустя год Лашманова выиграла и московский чемпионат мира. Два главных титула в легкой атлетике в 21 год — это сильно. Тем более Каниськина уже заканчивала карьеру, и никаких конкуренток у Елены не просматривалось. Она могла бы доминировать ближайшие лет десять, на сколько здоровья хватит.

Но тут грянула первая дисквалификация. Причем случилась она еще даже до начала глобальных проблем нашей легкой атлетики в 2015-м. В 2014-м в пробе Лашмановой нашли метаболиты вещества GW501516. Это модулятор метаболизма, который относится к генному допингу. Испытания на животных показали, что это вещество опасно для здоровья и может привести к развитию онкологических заболеваний. Поэтому препарат запрещен к распространению во всем мире и может быть доступен только на черном рынке.

Так что Елена отправилась на два года в бан и пополнила список дисквалифицированных учеников тренера Чегина. Потом начались санкции в отношении федерации, и на международный уровень Лашманова уже не вернулась.

Но, как ни странно, после истечения срока первой дисквалификации она продолжила выступать. Хотя было совершенно очевидно, что шансы стартовать на чемпионате мира или Олимпиаде у нее нулевые. Нейтральный статус после дисквалификации за генный допинг — это из области фантастики.

Но Елена исправно выигрывала чемпионаты России, последний раз — буквально этой зимой в Сочи. «Зачем до сих пор выступаю? Потому что мне это нравится!» — честно отвечала Лашманова. Ну что ж, теперь, похоже, ей все же придется искать другую профессию.