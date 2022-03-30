Бывший руководитель «Формулы-1» покончил жизнь самоубийством. Но БДСМ-вечеринку и нацистское прошлое ему не простили

В возрасте 82 лет Макс Мосли не выдержал борьбы с онкологическим заболеванием.

Как сообщают британские СМИ, Макс Мосли преждевременно прервал свою жизнь из-за длительной болезни онкологического характера. О смерти бывшего главы Международной автомобильной федерации (FIA) стало известно в мае 2021 года, но тогда не были ясны обстоятельства произошедшего. Как оказалось, 82-летний экс-функционер заранее заявил владельцу своего дома и жене, что «с него хватит», а на двери его комнаты перед суицидом нашли записку «не входить, звоните в полицию». «У меня не было выбора», свидетельствовала еще одна записка в самой комнате, в которой хранилось огнестрельное оружие, принадлежащее покойному.

Мосли проводили злорадно

Макс Мосли некогда был величиной в автоспорте и одновременно одним из самых одиозных в ней персонажей наряду с Берни Экклстоуном. Их спайка символизировала Ф1 в 1990-х и нулевых. В общей сложности Мосли провел на посту президента FIA 16 лет, с 1993 по 2009 год. Но даже сейчас британская пресса пишет об этом человеке неоднозначно. В своих сводках, например, Daily Mail представляет его как tycoon (магната) и «врага свободных СМИ». Так себе некролог. А большая часть материала посвящена предкам Макса, среди которых были видные нацисты.

Макс Мосли (справа) в 1976 году. Фото Global Look Press

Виной тому история 2008 года, когда Мосли поучаствовал в БДСМ-вечеринке с проститутками. Многие СМИ посчитали ее нацистской из-за неоднозначной одежды участников мероприятия, к тому же отец сэр Освальд Мосли был лидером прогитлеровского Британского союза фашистов во время войны (удивительное сочетание с титулом сэра). На свадьбе его родителей в Берлине был сам Гитлер, а Макс отказывался говорить о своем отце осуждающе.

Впрочем, суд установил, что конкретно нацистского характера вечеринка не носила, а также удовлетворил иск британца и присудил ему компенсацию 60 тысяч фунтов стерлингов, посчитав, что публикация об интимной жизни не носила «публичного интереса». Мосли много судился против СМИ за право на частную жизнь. В 2021 году Макс, как сообщается, узнал о том, что из-за рака простаты ему осталось жить несколько недель. Он переживал сильную боль и находился в не самых благополучных условиях. Несмотря на уговоры близких, он решил забрать у себя жизнь после долгого паллиативного лечения.

Новая «Формула-1»

За время правления Мосли «Формула-1» значительно преобразилась, став глобальным брендом и частью массовой культуры, распространилась на страны Азии и Ближнего Востока, а также стала безопаснее — после гибели Айртона Сенны в 1994 году (также во время правления Мосли). В то же время часто гонки и целые сезоны заканчивались скандалами, многолетнее противостояние «Феррари» и «Макларена» и неоднозначное поведение Михаэля Шумахера этому более чем способствовало.

Кроме того, себе в заслугу Мосли ставил продвижение «зеленых технологий». Но «Формула-1» оставалась дорогой, а десятки маленьких команд типа «Минарди» и некогда великого «Джордана» исчезли именно за время его правления. При этом FIA выбирала его снова и снова на безальтернативной основе до того момента, как в 2009 году Мосли заменил Жан Тодт, нынешний руководитель федерации. С другой стороны, еще один известный автоспортивный менеджер Фрэнк Уильямс считал, что Мосли принес бы много пользы на посту премьер-министра Великобритании.

Сам Мосли ни о чем из сделанного не жалел:

— Если вы интересуетесь политикой, значит, вы хотите изменить мир, сделать его другим. Думаю, в этом смысле я смог больше сделать на посту президента FIA — я занимался повышением безопасности на дорогах, старался снизить вред, который в глобальном масштабе автомобили наносят окружающей среде, и так далее. Полагаю, мне удалось добиться более существенных перемен, чем если бы я занимался политикой на любом посту, который мог быть мне предложен. Так что, пожалуй, я ни о чем не сожалею.

Единственное, о чем мог сожалеть Мосли, — это то, что ни одна из команд «Формулы-1» так и не посадила его за руль боевым пилотом, чего он не то в шутку, не то всерьез очень хотел всю жизнь.