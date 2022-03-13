«Фигурному катанию нельзя учить без прикосновений». Как 50-летний тренер потерял голову из-за 16-летней ученицы

Известный советский фигурист был в шаге от тюрьмы из-за обвинений в домогательстве к юной американке.

Генрих Сретенский — не самый известный наш спортсмен в танцах на льду, но тем не менее весьма успешный. В паре с Натальей Анненко он трижды брал бронзу на чемпионатах Европы, и один раз их дуэт стал вторым на континентальном первенстве. Пусть на ЧМ и Олимпиаде взять медали Сретенскому не удалось, но в мире фигурного катания нужный статус он получил и, когда решил работать тренером в США, проблем с поиском учеников не имел.

Правда, запомнился он в итоге не победами на новом поприще, а секс-скандалом. 16-летняя фигуристка обвинила своего наставника в домогательствах, хотя тренер говорил о большой и чистой любви. Что стояло за той историей и почему за Генриха вступилась Татьяна Тарасова?

Слухи подтвердились после жалобы родителей

Читатели младше 45 лет вряд ли застали выступления пары Сретенский/Анненко. Высшей точкой в карьере этих спортсменов стал чемпионат Европы 1988 года. Дуэт уступал как иностранцам, так и сильным конкурентам внутри Советского Союза. Тем не менее высокий класс фигуристы подтверждали несколькими сильными сезонами подряд, а также обидным, но достойным четвертым местом на Олимпиаде в Калгари.

Поэтому после завершения карьеры, когда Генрих решил попробовать свои силы как тренер в США, его с большой охотой приняли на одном из главных катков Вашингтона — The Gardens Ice House. Только вот развитию карьеры мешали слухи о странных подходах к работе с юными ученицами Сретенского и интерес к личной жизни несовершеннолетних.

Правда, до поры до времени все это оставалось на уровне слухов среди родителей фигуристов, спортсменов и журналистов. Мало ли про кого есть противоречивая информация в профессиональной среде, где очень высокая конкуренция, а вместе с ней и желание уничтожить репутацию соперника? Поэтому Сретенский продолжал работать. Но все изменил судебный процесс, который возбудила против него прокуратура штата Мэриленд по жалобе 16-летней ученицы Генриха и ее родителей.

Первое время материалы дела ввиду деликатности вопроса и возраста потерпевшей были засекречены, но журналистам в 2012 году удалось узнать ключевые подробности. Все, за исключением имени девушки. Расследование вели по событиям почти двухлетней давности, и полиция потребовала от тренера сдаться властям в течение трех суток — иначе его объявили бы в розыск. Это требование Сретенский выполнил, после чего был отпущен под залог в 50 тысяч долларов.

Генрих Сретенский и Наталья Анненко. Фото Global Look Press

Генрих признавался ученице в любви и требовал от нее взаимности

Затем начались долгие юридические тяжбы. Как пишет Associated Press, тренера обвинили в прикосновении к человеку без его согласия, а по американским законам это преступление сексуального характера первой степени (сексуальный контакт с применением силы и угроз применения силы) и третьей степени (сексуальный контакт без согласия жертвы, отягченный запугиванием или физическим воздействием). Согласно материалам дела, Сретенский целовал и трогал грудь 16-летней ученицы в гостиничном номере Лейк-Плэсид в июле 2011 года.

Потерпевшая утверждала, что тренер также признавался ей в любви и закидывал ее телефон соответствующими сообщениями. В частности, в заявлении говорится, что Сретенский после успешного соревнования прислал фигуристке сообщение: «Я схожу с ума, когда просто смотрю на тебя». Родители видели что-то неладное в том, как тренер смотрит на их дочь, и раньше, поэтому просили 50-летнего специалиста прекратить приставания.

Но Генрих был непреклонен и в ту роковую ночь решил действовать. Как уверяют американские журналисты, Сретенский угостил свою ученицу шампанским и довел до номера, после чего начал раздевать. В последний момент девушка смогла остановить тренера, тем не менее оправиться от психологической травмы ей не удалось. Она не просто разорвала любые контакты со Сретенским, но и завершила спортивную карьеру.

Хотя, по заверениям родителей, на тот момент была известной на всю страну и претендовала на Олимпиаду-2014. Единственное, среди лучших на чемпионате США ни в 2009-м, ни в 2010-м, ни в 2011-м учениц Генриха не было, поэтому до конца не понятно, насколько серьезными на самом деле были перспективы спортсменки. Естественно, на тяжесть содеянного это никак не влияет, в жизни нет места домогательствам как к олимпийским чемпионам, так и к любителям.

Наталья Анненко и Генрих Сретенский. Фото Global Look Press

Скандал оборвал тренерскую карьеру Сретенского

Сначала Сретенский отпирался и отрицал свою вину. Кроме того, в его поддержку выступали знакомые из России. В частности, Татьяна Тарасова, которая тренировала пару Сретенский/Анненко. «Я знаю Гешу с самых детских лет, когда мама привела его ребенком, — рассказывала Татьяна Анатольевна радио «Вести ФМ». — Он рос очень хорошим мальчиком, хорошо тренировался. В Америке сто раз была у него в гостях и сто раз видела его на работе. Он профессиональный, грамотный абсолютно человек.

Не знаю, как сейчас, но вообще-то у него была жена, и они хорошо жили". Тарасова также рассказала, что они работали вместе на катке в Мальборо, где готовили к Олимпиаде Илью Кулика. После чего Сретенский открыл свою группу вместе с Эдуардом Плинером и его женой. Никаких конфликтов или разговоров о возможном неподобающем поведении она про него не слышала.

«Совершенно спокойный, никогда не повышающий голос, знающий работу, знающий преподавание, знающий цену своей работе, — продолжала Тарасова. — Вот это сейчас началось: «без прикосновений», а как учить-то без прикосновений? Пусть мне расскажут, как учить без прикосновений!» Заступился за Сретенского и известный журналист Артур Вернер, а адвокат экс-фигуриста Рини Сэндлер называла все обвинения провокацией.

Тем не менее доказательств против Генриха у суда появлялось все больше, и в январе 2013 года он согласился признать свою вину. Суд постановил назначить специалисту наказание в виде условного тюремного заключения на один год. Кроме того, тренер был вынужден оплатить потерпевшей стороне моральный ущерб, а также судебные расходы. Кроме того, ему назначили штраф и запретили вести тренерскую деятельность с несовершеннолетними.

Дальше следы Генриха теряются, и, несмотря на окончание судебных ограничений, подорванная репутация, судя по всему, не позволила ему вернуться в мир большого спорта.