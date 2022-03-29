«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками

В канадском спорте грянул скандал вокруг абьюза и харассмента со стороны тренеров по отношению к несовершеннолетним девушкам.

В Канаде несколько десятков гимнастов опубликовали открытое письмо с требованием провести расследование практики абьюза в гимнастике, пишут местные СМИ. Письмо адресовано руководству министерства спорта страны, которое, как считается, не замечает, что федерация гимнастики потворствует ситуации. Заявление подписал 71 человек среди действующих и бывших спортсменов, а также около сотни тренеров.

Речь идет прежде всего о художественной гимнастике, которая в Канаде является, по сути, детским спортом, утверждает экс-гимнастка сборной Роузи Коссар. Дети в подобных дисциплинах (а речь идет и о фигурном катании и многих других) проводят с тренерами больше времени, чем с родителями, и формируют свою идентичность под их воздействием, небезосновательно считает спортсменка и правозащитница. Из-за чего гимнастки крайне уязвимы.

В письме говорится, что гимнастки молчали около 10 лет из-за боязни наказания. Но больше молчать нет сил.

«Мы выступаем публично с историями об абьюзе, пренебрежении и дискриминации в надежде ускорить перемены», — говорится в обращении.

Таскание за волосы и тренировка растяжки до травм

Это далеко не первая история такого рода. В прошлом году сразу три канадских тренера на разных уровнях получили пожизненные баны на работу в гимнастике. Дэйв Брубэкер обвинялся судом в сексуальных домогательствах во время работы с женской сборной Канады, но был оправдан. Тем не менее на работе его не восстановили. Также «пострадали» Марсель Рене и тренер, судя по всему, со славянскими корнями Рима Никишин на уровнях пониже.

Бывший член совета директоров федерации Ким Шор рассказала, как получила более 100 тревожных писем от родителей за пять лет работы в федерации. Один из тренеров «таскал ребенка за волосы, растягивал суставы до травм, говорил девушкам, что они толстые, тупые, некрасивые и настолько лишены грации и шарма, что должны быть мальчиками», — цитирует чиновника CBC Sports.

И даже так: «Она тянула их купальники с такой силой, что они врезались между ягодиц». Все это, разумеется, для растяжки, которая достигалась в ручном режиме. Данный тренер до сих пор работает с детьми.

Гимнастки сборной Канады. Фото Getty Images

В Канаде большие проблемы

За последние годы на абьюзивное отношение тренеров жалуются в самых разных видах спорта в Канаде, от гребли до регби и скелетона. Есть и традиционно популярные в России виды — фигурное катание и синхронное плавание, в которых есть проблемы и в России, не говоря уже про художественную гимнастику. Как утверждают канадские исследования, на абьюз влияет и то, что виды спорта в Канаде зависят от государственного финансирования. И теперь в этой стране даже требуют проведения расследования, аналогичного докладу нашего давнего друга Ричарда Макларена о российском допинге. Буквально месяц назад 90 представителей бобслея и скелетона Канады вышли с таким же письмом и требованием отставки руководства своей федерации, но министерство спорта действует медленно.

Корсар, которая стала информационным сопровождающим письма гимнасток в канадских СМИ, говорит, что сама сталкивалась с оскорблениями от тренеров. Во время одной из тренировок она как капитан заставляла работать своих партнерш, но те падали без сил в обморок. Когда Роузи рассказала об этом тренеру и предложила закончить тренировку, та ей сказала: «Ты возомнила себя тренером? Тогда ты и тренируй!» — и уехала. А гимнастки вынуждены были сами паковать чемоданы и добираться до аэропорта, чтобы полететь на чемпионат мира. Кроме того, она документировала все случаи харассмента и оскорблений. Это может быть одним из способов добиться справедливости для тех, кто боится выступить публично сейчас.

Лиза Мэйсон. Фото Getty Images

Гимнастика под ударом

Надо понимать, что Северная Америка до сих пор не оправилась от громкого скандала с тренером Ларри Нассаром, который отбывает пожизненный срок в американской тюрьме за издевательства и сексуальное насилие над юными подопечными. И именно в гимнастике скандалы кочуют от страны к стране, то и дело сотрясая информационное пространство.

В Австралии гимнастки жаловались на оскорбления типа «толстая ленивая свинья», а местный тренер была дисквалифицирована за горохово-морковную диету. Две британские гимнастки, участницы Олимпийских игр Элли и Бекки Дауни рассказали, что их заставляли фотографироваться в нижнем белье и присылать фотоотчеты о еде. Другая гимнастка Лиза Мэйсон рассказывала о таких необычных способах мотивации: всех спортсменок собирали и заставляли ходить строем, чтобы показать, кто самый толстый.

Так что проблема тут даже не просто в финансировании, а в видах спорта, где подопечный имеет мало возможностей ответить тренеру, а родители изолированы от ребенка. Своеобразных людей среди тренеров в таких видах спорта, судя по количеству заявлений в Канаде, тоже хватает. И решать проблему здесь надо МОК и Международной федерации гимнастики. Повышение возрастного ценза в фигурном катании уже на подходе, возможно, скоро весь взрослый спорт станет доступен только для совершеннолетних?