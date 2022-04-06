«Я бы пожертвовала собой ради нее». Канадская чемпионка впала в депрессию после скандала с россиянкой на Олимпиаде в Афинах

На Олимпиаде-2004 Фелисьен упала в финальном забеге и лишила Шевченко надежд на золото

Фаворитка Олимпиады-2004 Пердита Фелисьен упала в финальном забеге на дистанции 100 метров с барьерами, лишив надежд на золото не только себя, но и россиянку Ирину Шевченко.

Прошедшие в столице Греции в 2004 году XXVIII Олимпийские игры ознаменовались изрядным количеством протестов, апелляций, дисквалификаций и спорных судейских решений.

С начала 2004 года и до открытия Олимпиады в Афинах не утихали споры по поводу проведения летних Олимпийских игр. В феврале подпольная группа под названием «Фивос и Афина» объявила, что будет забрасывать бутылками с зажигательной смесью правительственные и спортивные объекты, и в конце февраля две бутылки действительно были брошены в правительственные транспортные средства - к счастью, никто не пострадал.

С марта в Афинах проходили акции протеста под лозунгами «Олимпийские идеалы — взятки, стекло и бетон», «Не примем участия в олимпийской чуме».

Летом греческий суд отклонил иск оргкомитета Олимпийских игр к греческой версии Playboy. Оргкомитет требовал изъять из продажи весь августовский номер журнала и взыскать с редакции штраф за непристойное переосмысление олимпийской символики. На страницах издания были многочисленные фотографии обнаженных моделей в окружении спортивного инвентаря. В публикации широко использовались олимпийские кольца, а также лозунги, которые в контексте журнала приобретали фривольное звучание.

Некоторые лозунги были подредактированы журналом, в результате чего появились призывы «улучшить свой личный рекорд в постели» и устремиться «вперед, за золотом в сексатлоне». Суд отклонил иск МОК, но предписал Playboy впредь не использовать олимпийскую символику.

Именно в Греции был установлен на тот момент олимпийский рекорд по числу положительных допинг-проб — 22 случая.

Падение Пердиты Фелисьен и Ирины Шевченко. Фото Getty Images

Скандал в финале

На протяжении всех Игр соревнования сопровождали разные скандалы. И один из самых громких случился в беге на 100 метров с барьерами у женщин. Фавориткой считалась спортсменка из Канады Пердита Фелисьен.

В 2003 году она выиграла второй национальный титул в беге на 100 м с барьерами и завоевала множество почетных наград. На чемпионате мира в Париже она заняла первое место. За это достижение она была названа спортсменкой года в Канаде.

В 2004 году Фелисьен установила новый мировой рекорд, победив в финале в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате мира в помещении в Будапеште. Всего она одержала шесть побед подряд перед летними Олимпийскими играми в Афинах. Казалось, дорога к золоту для нее открыта.

Уже в первом круге сошла трехкратная чемпионка мира Гейл Диверс, получившая травму на разминке. Двукратной олимпийской чемпионке в гладком беге постоянно не везло на Олимпиадах в беге с барьерами.

Также при подготовке, но уже к полуфиналу травмировалась серебряный призер чемпионата мира Бриджит Фостер с Ямайки.

Но самые трагические события произошли в финале, когда чемпионка мира и лидер сезона Пердита Фелисьен (12,46) врезалась в первый же барьер и повалилась вправо на соседнюю дорожку, спровоцировав тем самым падение и чемпионки России Ирины Шевченко.

А в этом время дебютантка Игр американка Джоанн Хейс пробежала лучший забег в жизни — 12,37! Этот результат стал новым олимпийским рекордом.

Позднее новая чемпионка заявила, что, если бы даже Фелисьен не упала, победить бы она ей не помешала.

Не меньшую сенсацию произвела украинка Елена Красовская, приехавшая на Олимпиаду с личным рекордом 12,74, а уехавшая с 12,45 и серебряной медалью. Причем первый личный рекорд она установила в полуфинале — 12,58.

Американка Мелисса Моррисон повторила бронзовый успех Сиднея (12,56), опередив россиянку Марию Коротееву.

Фелисьен же и Шевченко из-за падений были дисквалифицированы.

Для Ирины это был тяжелый удар. Она не могла сдержать слез, покидая беговую дорожку.

Четыре года подготовки к Олимпийским играм пошли прахом. Она находилась в отличной форме, даже повторив свой личный рекорд (12,67) в полуфинальном забеге.

В течение получаса после забега президент ВФЛА Валентин Балахничев воспользовался своим правом на протест в Международную федерацию легкой атлетики.

Россияне подали апелляцию, надеясь на повторный забег, но ее не приняли (хотя через 12 лет в Рио-2016 американкам в аналогичной ситуации дали перебежать в эстафете). Правда, в 2004-м наши функционеры говорили, что «никто не злится на канадцев, это просто невезение, что случается в спорте».

Международная федерация легкой атлетики могла только развести руками. Спортсмены часто сталкиваются на беговых дорожках. И если судьи не решили, что контакт был намеренным, то никто не будет менять результаты или требовать повторного забега. Все списывается на несчастный случай.

Тем не менее Фелисьен чувствовала себя очень неловко из-за того, что таким образом выбила соперницу из борьбы.

«Я не знаю, что она думает обо мне. Это было несправедливо, — признала канадка. — Конечно, мне бы хотелось в тот момент контролировать мою позицию в воздухе, упасть вперед, чтобы не зацепить ее, а не в сторону, как получилось... Если б можно было это все переиграть, я бы пожертвовала собой ради нее. Я чувствую ее боль и прошу у нее прощения», — сказала Пердита Фелисьен на пресс-конференции.

Она рассказала, как подошла в Олимпийской деревне к другой русской бегунье и, показывая шесть пальцев, уточнила: «Six», стараясь объяснить той, что речь идет об Ирине Шевченко, бежавшей по шестой дорожке. Потом, как в молитве, сложила руки и произнесла: «Tell her I'm sorry» («Скажите ей, что я сожалею»).

К сожалению, такие личные трагедии — это часть профессионального спорта.

Пердита Фелисьен. Фото Getty Images

А что потом

«Пердита подошла ко мне и извинилась. Я зла на нее не держу, она же не специально. Сейчас, конечно, приходится делать восстановительные массажи и всевозможные процедуры. А еще я хочу выйти на чемпионате в финал и обойти Пердиту — это для меня вопрос чести», — сказала Шевченко в редком интервью после забега.

Сделать этого не удалось. На чемпионате мира 2005 года в закрытых помещениях она показала пятый результат в финале.

На чемпионате мира того же года в Хельсинки стала седьмой на дистанции 100 метров с барьерами.

Тем временем Фелисьен столкнулась с психологическими проблемами и впала в депрессию.

«Афины всегда будут темным пятном в моей карьере, — говорила спортсменка. — Мне всегда тяжело вспоминать тот финал».

Только через пару лет она смогла начать выходить на прежнюю форму. Пердита стала второй на чемпионате мира 2007 года, показав второе лучшее время в своей карьере (12,49).

Она надеялась выступить на Олимпиаде в Пекине, но получила травму. По этой же причине она не смогла пройти отбор на Игры в Лондоне 2012 года. А в 2013 году после очередной травмы Фелисьен объявила о завершении карьеры.

После этого Фелисьен нашла себя в журналистике. Она была частью команды вещателей для освещения Панамских игр в Торонто 2015 года. В 2018 году Фелисьен присоединилась к команде вещания CBC в качестве ведущей зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в Южной Корее.