«Что такое любовь? Дерьмо собачье». Жена так затравила ветерана UFC, что он стал женоненавистником

Из-за травли жены не скупил биткоины, когда они стоили пару сотен.

Джон Фитч, возможно, самый обойденный вниманием топ в истории UFC. Когда-то он борол весь полусредний вес и шел в организации на блистательном рекорде 13-1 — ему, кстати, до сих пор принадлежит второй лучший процент побед в истории полусреднего веса UFC после первых 15 поединков в промоушене (13-1-1 после 15 боев в полусреднем весе UFC, только у Камару Усман показатель лучше — 15-0).

К несчастью для Джона, скучный стиль поединков (борьба + задавливание соперников объемом работы) и сложные отношения с боссами UFC лишили его многих карьерных возможностей. С такой победной серией он мог драться и драться в титульных поединках, но на деле получил бой за пояс всего раз — в августе 2008-го, после восьми побед подряд, Фитч подрался с Джорджем Сен-Пьером и с оглушительным треском проиграл — 0-5 по раундам, три раза упал в нокдаун, не осилил даже одного успешного тейкдауна, а сам был переведен семь раз.

Джон Фитч после боя с Джорджем Сен-Пьером.

После поражения Сен-Пьеру Фитч построит новую победную серию из пяти выигрышей подряд, но нового титульника так и не увидит. UFC даст Сен-Пьеру Джейка Шилдса (который тогда справедливости ради сам был в цвету — 15 побед подряд в разных организациях), а Фитч сначала подерется вничью с Би Джей Пенном, а потом проиграет однопанчевым нокаутом Джонни Хендриксу. Пройдет еще парочка боев, и Джон вообще будет уволен. Абсурдное решение руководства со спортивной точки зрения — кто же избавляется от бойца с рекордом 14-3-1 в UFC, - но понятное с точки зрения политики бизнеса.

Возмущение Фитча заниженными гонорарами и отношением боссов к бойцам становилось все громче, серия его победная оборвалась, сам он не молодел (35 лет), стиль боев не становился краше, — в такой ситуации вряд ли Уайт и матчмейкеры сильно сомневались в решении. После ухода из UFC у Фитча были не самые плохие четыре года в WSOF (рекорд 5-2), потом короткий этап в Bellator, и в сентябре 2020-го, на рекорде 32-8-2, боец принял решение закончить карьеру.

После ухода из спорта Джон занимается онлайн-проектами, тренирует, дает семинары, продает курсы с фитнес-обучением и торгует финансовыми инструментами на бирже. В последние годы больше всего гугл-запросов по его фамилии выходит с припиской «red pill» — «красная таблетка». Краснотаблеточники — это интернет-движение правоконсервативного толка, сторонники которого выступают против феминизма и обвиняются в женоненавистничестве. Название движения восходит к «красной таблетке» из фильма «Матрица»: с принятием «красной таблетки» сторонники движения сравнивают осознание «опасности», которую якобы несут феминизм и политкорректность.

Джон Фитч.

Фитч примкнул к этому движению в 2017 году, проходя через тяжелый развод и токсичные отношения. Боец считает, что бывшая супруга гнобила и подавляла его, паразитировала на его труде, сама ничем не жертвуя для семьи. Из-за ее давления и унижений Фитч даже перестал покупать биткоины, когда они стоили всего несколько сотен долларов за штуку.

О разводе, отношениях с бывшей супругой и своих новых взглядах на мир Джон рассказал в крайне занимательном интервью YouTube-каналу «Rich Cooper».

— Когда гуглишь тебя, браузер выдает три запроса «Джон Фитч мма», «Джон Фитч ufc» и «Джон Фитч red pill». Как ты подался в краснотаблеточники?" (правоконсервативное движение против феминизма. - Прим. «СЭ»)

— После развода. 2017 год, конец 2017-го. Я был не особо счастлив тогда.

— «Я люблю тебя, но я не влюблен в тебя». Что-то типа того?

— Да. И что такое любовь? Дерьмо собачье. Я атлет с аналитическим складом ума. Начал анализировать свои успехи и неудачи. Я всегда вел журнал, по ходу всей моей карьеры. Записывал, что я ел, сколько весил, как прошла тренировка. Анализ всегда был мне присущ. После развода я стал искать позитив, подписываться на позитивных людей, общаться с позитивными людьми. Проверил мою ленту твиттера до этого, и оказалось, что я потреблял все эти годы один негатив и политику. А тут я захотел учиться и захотел быть позитивнее.

Джон Фитч с бывшей женой Мишель.

— Многие люди обвиняют краснотаблеточников в ненависти к женщинам.

— Это говорят синетаблеточники. Люди, которые верят в сказки и думают, что жизнь — это сказка. Они не понимают, как этот синетаблеточный менталитет смазывает тебе картинку реальности. Большинство бойцов, кстати, феминисты.

— Как развод по тебе ударил? Ты ведь разводился в Калифорнии, там суды всегда враждебно настроены к мужьям.

— Я скажу так. При разводе она поимела меня, но поимела хотя бы со смазкой. По крайней мере мне не надо платить ей алименты. Она точно могла высосать из меня побольше денег.

— Когда вы жили вместе, она была домохозяйкой?

— Она была домохозяйкой, которая ничего не делала по дому. Все делал я. Помню, я готовился к бою за титул чемпиона UFС, и мне приходилось останавливать спарринг в самом разгаре, чтобы сбегать поменять ребенку памперсы. И потом я запрыгивал в спарринг обратно. Она же сидела дома и зависала весь день в инстаграме, своих делах. Я приходил домой, сам себе готовил поесть, ложился отдыхать. А она подрывалась и убегала из дома куда-то по своим делам, в салон красоты. По нашему браку сильно ударил мой уход из UFC. После этого ее отношение ко мне поменялось. Она никогда не поддерживала меня в моей борьбе с UFC. Хотела, чтобы я закрыл рот, был послушным мальчиком. Говорила мне: «Просто слушай Дану, и все. Делай, что они тебе говорят». Она была на стороне UFC. Для нее было главным, чтобы в семью текли деньги.

— Это разница в менталитете. Женщины играют так, лишь бы не проиграть. Мы играем, чтобы выиграть. Она хотела, чтобы ты не раскачивал лодку.

— Так и есть. После ухода из UFC мои доходы поменялись, мое окружение. Помню, как я смотрел свои записи в журнале и анализировал, что пошло не так (Фитч был уволен из UFC, идя на рекорде 14-3-1. - Прим. «СЭ»). В конце концов, я пришел к мысли: «Что я делаю? Почему я так парюсь из-за нее? Почему я не могу заботиться только о себе и детях?» Помню, был период, когда я продавал мой любимый пикап. Причем продавал за небольшие деньги. И там пришло в итоге предложение о покупке, я принял его. Вернулся, расстроенный, домой и тут узнаю, что она только что отдала 500 долларов за маникюр и прическу. Я жертвую то, что мне дорого, для семьи, а она не отдает ничего. И я в итоге снял пикап с продажи и стал с этого дня заправлять его самым лучшим бензином (смеется).

— Похоже, что вне брака тебе сейчас гораздо лучше.

— Да, но меня все еще жалит мысль, сколько я возможностей упустил из-за нее. Я был из тех, кто зашел в биткоин на раннем этапе. Я покупал биткоины, когда он стоил несколько сотен долларов за штуку. Но она постоянно гнобила меня, буллила: «Хватит заниматься ерундой, найди себе нормальную работу. Эти биткоины — не по-настоящему». В итоге из-за нее я перестал скупать их, перестал торговать на рынке. Если бы я продолжал скупать биткоины, я бы сейчас был миллиардером (текущая цена биткоина $ 41 320 за штуку. - Прим. «СЭ»).