Скандальный прыгун Лысенко вернется через год и выиграет Олимпиаду?

Самая одиозная фигура в российской легкой атлетике последних лет, дисквалифицированный за подмену документов прыгун в высоту Данил Лысенко вернется в сектор уже следующей осенью. У него есть все шансы выиграть Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Эпопея с Лысенко тянется уже три года. За это время положение российской легкой атлетики из тревожного превратилось в настоящую катастрофу. А сам Лысенко из призера чемпионата мира и самого талантливого легкоатлета страны стал... водителем грузовика. В этом он сам признался в недавнем интервью «Рейтер».

— Мне нужны деньги, чтобы покупать еду, — признался спортсмен. — За год до конца дисквалификации хотел уйти с работы и посвятить себя тренировкам, но не вышло.

«Я мог сказать «нет», но я этого не сделал»

Так что в пандемию Лысенко успел поработать курьером по доставке еды, а теперь является сотрудником строительной компании в Подмосковье. Четыре года назад, скажи ему кто о таком повороте, Лысенко бы рассмеялся в лицо. Серебряный призер чемпионата мира и главная надежда на Олимпийских играх — вот кем он был. Но потом случились три пропущенных в течение года внесоревновательных допинг-теста, и главное — скандальная история с поддельной справкой. Так Лысенко пытался оправдаться и избежать наказания.

Но вскоре выяснилось, что больницы, где он якобы лечился, на самом деле давно не существует. Придумал всю историю Данил, конечно, не сам, а с помощью чиновников федерации. Их судьба тоже печальна: пять человек, включая президента Дмитрия Шляхтина, были дисквалифицированы на разные сроки и покинули свои должности. А тренер Данила Евгений Загорулько скончался этой весной.

— Конечно, я мог сказать «нет», но я этого не сделал, — признался Лысенко в интервью «Рейтер». — Я послушал боссов и решил поступить, как они говорят. Конечно, я знаю, что в итоге от моей ситуации пострадали ни в чем не повинные спортсмены. Мне очень жаль.

Срок дисквалификации Лысенко истекает 3 августа 2022 года. На чемпионат мира Лысенко совсем чуть не успеет — он пройдет с 15 до 24 июля в американском Орегоне. Но вот посоревноваться в конце августа-сентябре на «Бриллиантовой лиге» россиянин может. Если, конечно, его захотят туда пригласить организаторы.

Важная поправка: полноценное возвращение Лысенко возможно только при снятии бана с нашей федерации. Вряд ли Данил, чья фамилия уже стала почти нарицательной, может рассчитывать на нейтральный статус. Если он его получит, это будет грандиозный скандал. Но есть надежда, что весной 2022-го ВФЛА все-таки вернет себе статус полноценной федерации. И тогда уже в следующем сезоне мы можем получить самого неоднозначного чемпиона в России.

Мастер спорта в пляжных шортах

Лысенко вместе с корреспондентом «Рейтер» заглянул в спортзал, где прямо в пляжных шортах без усилий преодолел планку на высоте 2,15 м. Это норматив мастера спорта. Круто для человека, который уже три года толком не тренируется и зарабатывает на жизнь водителем грузовика!

Данила не зря считали самым талантливым прыгуном в России, если не в мире. Потенциально он вполне может обыгрывать даже олимпийского чемпиона Мутаза Баршима. Возраст вполне позволяет выступать еще один олимпийский цикл, а вот Баршима, наоборот, замучили травмы.

Такие таланты, как Лысенко, рождаются раз в сто лет. Тем обиднее, что лучшие годы своей карьеры он проводит за рулем, а не в секторе. Но если Данил все же найдет в себе силы подготовиться к летнему сезону, все еще можно исправить. Серьезная проблема только одна — кто возьмется тренировать Лысенко после кончины Загорулько? С одной стороны, работать с таким талантом — счастье для любого тренера. С другой, характер и репутация у Данила не подарок.

И еще непонятно, как нам относиться к победам Лысенко, если они все же случатся. Россия хейтила американцев Джастина Гэтлина и Кристиана Коулмана за похожие проступки. А с другой стороны, биатлонист Александр Логинов, вышедший из допингового бана, у нас герой.

Какого будет выходить в один сектор с Данилом той же Марии Ласицкене, которая не раз открыто высказывала свою позицию по его делу? А другим, которые пропустили, в том числе и по его вине, лучшие годы международной карьеры? ВФЛА стоит уже сейчас об этом подумать и четко выразить позицию. Либо мы считаем, что четырьмя годами дисквала Лысенко искупил вину и теперь имеет право перезагрузить карьеру. Либо — лишаем его всякой поддержки и даем понять, что не стоит даже пытаться вернуться в сектор.