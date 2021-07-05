Наш прыгун после дисквалификации за допинг собирается взять Париж-2024. Удивительная история Данила Лысенко

Скандальному легкоатлету выписали дисквалификацию на четыре года, но вернется он уже очень скоро.

Если когда-нибудь парень из скромного башкортостанского городка Бирска захочет написать автобиографию, она будет похлеще эпоса о Салавате Юлаеве. У него было почти все — золото юношеской Олимпиады, серебро чемпионата мира, победа на мировом первенстве в залах и заход на олимпийское золото со стабильными результатами за 2,32. В июле 2018 года он выиграл Бриллиантовую лигу — и буквально через считаные дни стало известно странной допинг-истории. Лысенко пропустил три допинг-теста за год — вернее, получил три «флажка» в системе ADAMS. Другими словами, не был доступен для прохождения теста во время, указанное для допинг-офицеров.

А затем случилась какая-то невероятная по неадекватности и детективности история с предоставлением фальшивой справки, объясняющей отсутствие Лысенко. Как оказалось, Данил якобы лечился в больнице, которой не существует, а на ее месте — просто руины снесенного дома. После этого российская легкая атлетика облысела еще сильнее, хотя и до этого была раскурочена до неузнаваемости. Теперь, несмотря на заплаченный за справку Данила пятимиллионный штраф, у нас всего 10 человек в нейтральном статусе на Олимпиаде. И, по иронии судьбы, все равно отличные шансы на золото-серебряный дубль (а как бы хотелось, чтобы Иванюк и Акименко прошли весь турнир с одинаковым количеством попыток и получили два золота!).

Относительно счастливый конец

И вот в понедельник удивительной истории пришел официальный конец. Спортивный арбитражный суд «скостил» 6-летний срок дисквалификации Лысенко до четырех. Было принято во внимание то, что спортсмен дал показания на бывших чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна. Можно сказать, это еще счастливый конец длинной истории. С учетом состояния, в котором находился этот спорт на момент правонарушения Лысенко, ожидать можно было чего угодно. История с Лысенко была диагнозом и приговором всей российской легкой атлетике.

Сам Лысенко отреагировал на решение CAS довольно бойко и сразу заявил о намерении вернуться. Привет, история Логинова — хейтить Лысенко иностранцы имеют право даже сильнее, чем нашего биатлониста.

— Я пока никак не могу комментировать решение CAS о моей дисквалификации, так как еще не получал никаких документов. Но могу сказать определенно, что после окончании срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать, — сказал вице-чемпион мира ТАСС.

Времени в дисквалификации Лысенко, впрочем, не терял.

И на Бали вот из Пущино даже слетал. Красавец!

Это, разумеется, без упреков. Лысенко по кодексу ВАДА не обязан уйти в отшельнический скит в лесу и четыре года отмаливать грехи. В разгар скандала со справкой даже не отказался от завершения съемок в документальном фильме о самом себе. И снова — красавец.

Все шансы взять Париж есть

До окончания дисквалификации бирчанина осталось чуть больше года. Формально тренироваться в период дисквалификации не запрещено, но существуют серьезные ограничения — но они должны быть сняты уже совсем скоро. По правилам РУСАДА спортсмен может использовать для тренировок помещения организации, являющейся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса, в последней четверти периода дисквалификации — то есть в его случае последний год. И при должной подготовке Лысенко даже после долгого простоя может вернуться одним из фаворитов. А до Парижа-2024 останется всего два года.

Отдельно стоит сказать об ушедшем в апреле тренере спортсмена Евгении Загорулько. Его роль в деле оказалась очень значимой. Великий тренер в ходе расследования признал факт фальсификации и соучастия в деянии, по данным Athletics Integrity Unit, а также помог организации в расследовании в отношении экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который позже подал в отставку. Сотрудничество со следствием Лысенко и Загорулько было принято во внимание судом и повлияло на смягчение санкций.

Жаль, что все это было осознано слишком поздно.