Как любимая спортсменка фюрера оказалась мужчиной. Драматичная история Доры Ратьен

«СЭ» рассказывает о самом громком скандале в легкой атлетике времен первой половины XX века.

Много копий сломано вокруг бегуньи из ЮАР Кастер Семени, от природы имеющий высокий уровень мужского гормона тестостерона. Множество людей от спортсменов и тренеров до врачей и правозащитников спорили — допускать ли олимпийскую чемпионку к соревнованиям женщин или нет, должна она выступать с мужчинами или вообще для таких атлетов должна быть некая третья, особая категория. А раньше были случаи, когда в женских соревнованиях выступали мужчины, и никто этого не замечал. Об одном из таких — в нашем материале.

У вас мальчик. Хотя нет, девочка

С самого рождения Доры (будем все же использовать это имя) начались противоречия. Она появилась на свет в немецкой семье в Эрихсхофе, округе района Вайе недалеко от Бремена, и стала четвертым ребенком в семье. Хотя он или она? С этим сразу возник вопрос. Акушерка, которая принимала роды, сразу сказала, что родился мальчик, но через пять минут заявила, что это девочка. Родители сомневались, но все же поверили акушерке. Ошибку обнаружили намного позже. А тогда ребенка назвали Дорой и начали растить как девочку. Через девять месяцев врач осматривал Дору, которая заболела пневмонией, и обратил внимание на необычные гениталии. По словам Генриха Ратьена, отца ребенка, врач сказал: «Пусть будет так. Все равно ничего не поделаешь».

Дору и дальше воспитывали как девочку — она носила платья, ей завязывали бантики. И даже отдали в женскую школу. К 10-11 годам Дора уже начала ощущать, что на самом деле она не девочка. Но разговаривать с родителями об этом боялась и покорно носила женскую одежду, изо всех сил подавляя свою реальную гендерную идентичность. Ей пришлось смириться с ситуацией и принять ее как данность.

Спорт

Уже в юности у Доры появились спортивные успехи. Она всегда опережала своих сверстниц в физическом развитии и была лучшей спортсменкой в школе. Ей прочили большое будущее в спорте. Ее специализацией стали прыжки в высоту. Уже в 15 лет она выиграла чемпионат Нижней Саксонии, после чего на нее обратил внимание тренер взрослой сборной Германии. Спортсменка стремительно прогрессировала и стала претендентом на попадание в первую сборную страны. Хотя родители вообще-то были против спортивной карьеры. Они устроили Дору упаковщицей на ткацкую фабрику. Но упорство тренера, который заметил ее успехи и предложил ей перспективу выступлений на высоком уровне, взяло свое.

Дора Ратьен. Фото Pictolic.com

Но выступления на этом уровне означали и необходимость еще больше маскироваться. Доре приходилось регулярно брить ноги, она никогда не раздевалась при коллегах по сборной. «Дора немного странная», — рассказывала родителям другая легкоатлетка Гретель Бергманн. Тогда она думала, что Ратьен слишком застенчивая, оттого она и не принимает душ в присутствии других девушек. Но подозрений, что Дора на самом деле мужчина, у Бергманн, как и у ее коллег по сборной, не было. Несмотря на отсутствие женской груди, низкий голос и все остальное. Сама Дора к тому времени решила, что она гермафродит и должна принять эту судьбу, маскируясь от остальных.

Дора Ратьен (в центре). Фото Pictolic.com

Олимпиада

В 1936 году нацистская Германия принимала летнюю Олимпиаду. Эти Игры до сих пор остаются примером того, как спорт может быть использован в политических целях. Адольф Гитлер и его режим надеялись показать миру преимущества своего строя. Хотя уже к тому времени в стране полыхали ксенофобия и расизм и вершились гуманитарные преступления.

Адольф Гитлер и Герман Геринг на Олимпиаде в Берлине.

Доре удалось пробиться в число участников Игр. Ее коллеге Гретель Бергманн повезло меньше — на Олимпиаду ее не допустили, сославшись на якобы неудовлетворительные результаты. Ее история достойна отдельного рассказа.

Бергманн была еврейкой. Она установила рекорд Германии по прыжкам, но была исключена из своего спортивного клуба именно из-за происхождения. Она не стала испытывать судьбу и отправилась в Великобританию, где продолжала заниматься любимым делом и участвовала в соревнованиях. Но приближалась Олимпиада, и нацисты хотели показать, что место в сборной открыто для всех, даже для евреев. Угрожая репрессиями против семьи, власти заставили Бергманн вернуться в Германию и готовиться к Олимпиаде. Но к Играм ее не допустили. После этого она эмигрировала в США, где и продолжила спортивную карьеру. В 1942 году она получила американский паспорт.

Гретель Бергманн. Фото Pictolic.com

Есть мнение, что Ратьен заняла место Бергманн, но это не так. Гретель должна была стать третьей участницей от Германии, просто ее никто не заменил. Вместе с Дорой Рейх представляла Эльфриде Каун. Турнир по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Берлине выиграла венгерка Ибойя Чак. Второй стала Дороти Одам. Каун заняла третье место и завоевала бронзу. Все призеры показали одинаковый результат, прыгнув на один метр и 60 сантиметров. Дора Ратьен в число призеров не пробилась, заняв четвертое место и уступив тройке лидеров два сантиметра.

<br>

Разоблачение

Хоть Дора и не сумела завоевать медаль на домашней Олимпиаде, это не повлияло на благосклонность к ней фюрера. Глава нацистского государства называл ее любимой спортсменкой, потому что она показывала, что арийские женщины способны на многое. В подтверждение этому Ратьен в 1938 году с мировым рекордом выиграла чемпионат Европы в Вене. А в 1939 году установила новый мировой рекорд. Но в этом же году ее спортивная история закончилась. Произошло это совершенно случайно.

Дора Ратьен в 1937 году. Фото vice.com

21 сентября 1993 года Дора Ратьен ехала в поезде Вена — Кельн. Она собиралась начать подготовку к Олимпиаде-1940. Те Игры в итоге не состоялись из-за войны. На удивительного пассажира обратил внимание проводник, который никогда не видел такого странного зрелища: человек едет в женской одежде, но при этом бреется в своем купе. Он решил вызвать полицию.

Полицейским были предъявлены документы на имя Доры Ратьен и ее медаль в женских соревнованиях. Но стражи порядка, видя, что пассажирка больше похожа на мужчину, настояли на медицинском освидетельствовании. Как ни странно, Дора согласилась. Она призналась полицейским, что, хоть ее и признали женщиной, физиологически она ближе к мужчине и всегда хотела быть мужчиной.

Дора Ратьен. Фото rarehistoricalphotos.com

Медики обнаружили широкий ровный шрам в паху. По словам медэксперта, шрам исключал определение пола по первичным половым признакам, тогда как по всем вторичным признакам обследуемый был мужчиной. Позднее выяснилось, что Дора при рождении была интерсексуалом — у нее были и женские, и мужские половые признаки. Из-за этого акушерка и сомневалась с правильным определением пола младенца.

Мужчина

Итак, Дора — официально мужчина. Ей, а точнее уже ему, пришлось предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Суд, однако, вынес оправдательный приговор, так как корыстного мотива у обвиняемого не было. Кроме того, наверняка судьи учли, что Дора была Дорой не по своей воле, а по вине обстоятельств, которые сложились так, что свою истинную гендерную принадлежность приходилось скрывать. Карьеру, конечно, пришлось завершить. Золото чемпионата Европы вместо Ратьена (теперь уже можем так написать) получила Ибойя Чак — та самая, которая завоевала золото и на Олимпиаде в Берлине. Ну а экс-спортсменка стала Генрихом Ратьеном, получив документы на новое имя.

Журнал Time опубликовал признание от имени Ратьена, что в период спортивной карьеры власти узнали о его реальной половой принадлежности, но заставили молчать в интересах Рейха. Немецкое издание Der Spiegel обнародовало расследование, в котором ставило эти слова под сомнение, как и то, что такое признание вообще имело место. В конце концов нацисты не стали скрывать от международной общественности скандал, и о нем стало известно за пределами Германии, хотя в те времена дело можно было бы замять, сославшись на то, например, что молодая спортсменка внезапно решила завершить карьеру.

О жизни Генриха Ратьена после всех описанных событий известно немногое. Журналистов он сторонился, и в этом его можно понять. С облегчением избавившись от навязанного гендера, он отнюдь не стремился к публичности. Из-за своих физиологических особенностей он был признан непригодным к военной службе и избежал отправки на фронт во время Второй мировой войны. После окончания войны и падения нацистского режима Генрих продолжил управлять трактиром в Бремене, который ранее приобрели его родители. О личной жизни никакой информации нет, но семьи у него не было. 22 апреля 2008 года Ратьен мирно скончался в своей постели. Прожить ему довелось 89 лет, более 20 из которых он формально был женщиной.