Все варианты развития истории с Шубенковым. Разбираемся в запутанных правилах

Что хотел сказать лучший барьерист страны в своем опровержении допингового кейса.

Сергей Шубенков не зря считается одним из самых образованных и продвинутых российских спортсменов. После обвинений в допинге он молчать не стал и уже утром выложил пост в Instagram. Большинство болельщиков, да и специалистов, посчитали его полным опровержением, опираясь в основном на эти слова: «Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает... проехали...»

Однако, по сути, Сергей прямо опроверг только информацию о фуросемиде и намеренном применении вещества. Но в материале «СЭ» название вещества не фигурировало, а остальные факты бегун никак комментировать не стал. Но есть в том самом посте и другое. А именно, признание в том, что Шубенков действительно получил письмо из Athletics Integrity Unit (дисциплинарный орган международной федерации World Athletics).

— Оно вообще ни разу не про фуросемид, — подчеркнул Шубенков. — Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме.

Так о чем же тогда это письмо? AIU — не тот орган, который будет направлять по почте поздравления с Новым годом или интересоваться, как идут дела. Вместе со спортивными юристами мы попытались перечислить все возможные варианты, при которых российский спортсмен может получить письмо из AIU. Далеко не все из них связаны с возможными санкциями, и это вселяет надежду на позитивный исход. Но можно утверждать, что признание факта письма из AIU — это само по себе констатация, что происходит некая неприятная история.

Итак, при каких условиях российский легкоатлет может получить письмо из AIU? Ниже — все возможные варианты.

1. Положительная проба. Тут все ясно: спортсмена уведомляют по почте о том, что его проба А дала положительный результат на присутствие запрещенных препаратов. Дальше возможны варианты: вскрытие пробы Б или признание вины. Временное отстранение, кстати, в таких случаях могут и не накладывать вплоть до финальных санкций. Особенно если речь идет о субстанции, которая не входит в категорию «особых», и спортсмен в любом случае в данный период активно не выступает.

2. Так называемая сомнительная проба, или adverse analytical finding. Так говорят о пробах, в которых обнаружено крайне малое количество запрещенного вещества, либо есть весомые основания полагать, что прием этого вещества был ненамеренным. По новому Кодексу ВАДА, такие пробы автоматически не приравниваются к положительным. Вместо того чтобы открывать дело о нарушении антидопинговых правил, AIU обращается к спортсмену за разъяснениями: как субстанция могла попасть в его организм. Если объяснения устраивают, то на этом все заканчивается, и дела даже не открывают. То есть не проводится ни слушаний, ни судов, все заканчивается на стадии переписки. Временного отстранения в таком случае тоже не накладывают.

3. Допуск к соревнованиям и нейтральный статус. После недавнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) у наших легкоатлетов появилась надежда выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх хотя бы в нейтральном статусе. Соответственно, есть повод поинтересоваться у AIU, например, условиями допуска и сроками его получения. Правда, если дело действительно в этом, Шубенков мог бы выложить такую переписку в Сеть и тем самым закрыть вообще все вопросы.

4. Уточнение данных от информатора или результаты перепроверок проб. AIU занимается также и расследованиями. Если поступает новая информация из анонимных источников либо всплывают какие-то данные после перепроверок старых проб, то задача ведомства — все выяснить и разобраться. Для этого они могут обратиться к спортсмену, в том числе и в качестве свидетеля. Сюда же относятся и перепроверки печально известной электронной базы данных из московской лаборатории.

Какой из этих вариантов окажется истинным — покажет время. Но с большой долей вероятности разгадка истории с Шубенковым в том, что вы прочли выше.