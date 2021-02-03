19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене

На Олимпиаде Марии будет очень сложно бороться за золото.

Если бы Марию Ласицкене (на тот момент еще Кучину) пустили бы на Олимпиаду в Рио — она выиграла бы там золото. Пройди Олимпиада в Токио в 2020-м — стала бы двукратной. Она безгранично доминировала в женских прыжках в высоту пять лет. Выиграла все, что только было возможно. Стала единственной в истории трехкратной чемпионкой мира. Выдала уникальную победную серию из 45 турниров подряд.

Но этим летом Маше будет сложно. Потому что на Украине расцветает еще одна суперталантливая высотница — Ярослава Могучих. Она уже заявила о себе на весь мир, когда на ЧМ-2019 дала бой нашей спортсменке. Тогда ей только-только исполнилось 17 лет, и она взлетела на 2,04 м. Разумеется, этот результат стал мировым рекордом для юниорок.

Годами Ласицкене боролась только с собой

Прошлой зимой Ярослава снесла зимний мировой рекорд для юниоров, взяв 2,02 м. И вот вчера в Банске-Быстрице устроила новое шоу, дав аж 2,06!

Чтобы вы понимали, насколько это круто: выше никогда не прыгала даже Ласицкене, а зимний мировой рекорд — 2,08 м. И на таком кураже украинская высотница может покуситься на него уже в нынешнем сезоне.

Пока нет однозначной уверенности по поводу предстоящей Олимпиады в Токио и уж тем более — по поводу участия там российских легкоатлетов. Но даже если все будет хорошо, очевидно, что Ласицкене придется очень тяжело. Потому что Могучих прогрессирует с невероятной скоростью.

На самом деле Мария ни разу не боится конкуренции, и вот такая соперница все эти годы ей была очень нужна. Потому что для всех два метра оставались гроссмейстерским рубежом, а для нее давно превратились в рутину. Бывало, что она побеждала с прыжками на 2,03-2,05, а второе место было 1,90 с маленькими копейками. А без острого соперничества загнать себя на уровень выше рекорда мира очень сложно. Годами Ласицкене боролась только с собой. И психологически это жесть.

В санкционной тюрьме

Грустная ирония судьбы в том, что сейчас, когда, наконец, появилась топ-соперница, Маша не может с ней соревноваться. Их дуэль стала бы украшением любого турнира. Но из-за бесконечных проблем ВФЛА на данный момент нашим спортсменам приостановлена выдача даже нейтральных статусов. И пока Могучих варится в соку разнообразных турниров, Ласицкене в санкционной тюрьме. По всей видимости, этой зимой ее так и не выпустят. Да и по лету пока четкого понимания нет.

Можно только догадываться, как все происходящее переживает Мария. Понятно лишь, что своей карьерой она таких жестоких поворотов не заслужила. И лишать ее даже шанса посоревноваться с шикарной и невероятно одаренной соперницей — это самое настоящее преступление против спорта.

Женщины, прыгавшие выше 2,05:

Стефка Костадинова (Болгария) — 2,09 (1987)

Бланка Влашич (Хорватия) — 2,08 (2009)

Людмила Андронова (Болгария) — 2,07 (1984)

Анна Чичерова (Россия) — 2,07 (2011)

Кайса Бергквист (Швеция) — 2,06 (2003)

Хестри Клоэт (ЮАР) — 2,06 (2003)

Елена Слесаренко (Россия) — 2,06 (2004)

Ариана Фридрих (Германия) — 2,06 (2009)

Мария Ласицкене (Россия) — 2,06 (2017)

Ярослава Могучих (Украина) — 2,06 (2021)