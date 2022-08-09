Украинская легкоатлетка призвала отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха призвала отстранить российских спортсменов от всех соревнований. Она рассказала о методах давления на международные организации со стороны Украины.

«Как мы добивались их отстранения? Первое, что мы сделали, — это чат, — сказала Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM». — Каждая из федераций начала работать, писать письма, писать обращения от федерации на международные организации, что Украина не хочет соревноваться вместе с Россией. Потом оно шаг за шагом, понемногу. В турнирах спортсмены даже не выходили на дорожку. Они говорили: «Мы не хотим. Мы будем бойкотировать эти соревнования».

Легкоатлетка рассказала о возмущении после заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева могут присутствовать на некоторых мероприятиях.

«У нас это вызывало возмущение, потому что они что, космонавты? Они с другой планеты? Они русские. Если они русские, то мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены, нигде не должно быть российских представителей. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — сказала она.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.