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Сегодня, 17:09

Наставница Сидоровой рассказала, что является единственным тренером-женщиной на топ-уровне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Наставница серебряной медалистки Олимпийских игр в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова рассказала, что является единственным тренером-женщиной на топ-уровне.

«На топовом уровне я действительно единственная тренер-женщина. Причем не только в стране, но и в мире. Раньше, когда мы с Анжеликой приезжали на чемпионаты мира или Европы, случалось, что на квалификации одна или две женщины-тренеры встречались. В финале — нет, там всегда были только мужчины. Приходилось ли доказывать, что женщины не хуже, не глупее и не слабее? Постоянно. Просто я уже настолько к этому привыкла, что давно не обращаю внимания», — приводит слова Абрамовой RT.

Абрамова — заслуженный тренер Российской Федерации. В 2014 году она была удостоена приза Golden Tracks, который получают тренеры, впервые подготовившие чемпионов Европы и внесшие большой вклад в развитие легкой атлетики.

Анжелика Сидорова — серебряный призер Олимпийских игр в Токио (2020) в прыжках с шестом, чемпионка мира и Европы. Она является четвертой женщиной в истории, которая преодолела 5-метровый рубеж.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1035244-abramova-trener-zhenschina
Анжелика Сидорова
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