Ласицкене: «К сожалению, с ветром я еще не научилась бороться»
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене оценила свое выступление на турнире в Брянске.
Ласицкене показала результат 1,90 метра. В ранге победительницы соревнований олимпийская чемпионка совершила три нерезультативных попытки на высоте 1,95 метра.
«Конечно, я недовольна результатом, но, к сожалению, с ветром я еще не научилась бороться. Так что нужно быть довольной и этому результату. Метр девяносто — это хорошо, я выиграла, молодец. Пыталась, старалась, но ветер меня сегодня все-таки сбил.
Но я думаю, что в этом нет ничего страшного, впереди у меня еще два старта. Настрой боевой, сделаем все от нас зависящее. Стараемся показывать высокие результаты», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Источник: https://tass.ru/sport/15424863
Новости