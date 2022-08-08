Ласицкене: «К сожалению, с ветром я еще не научилась бороться»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене оценила свое выступление на турнире в Брянске.

Ласицкене показала результат 1,90 метра. В ранге победительницы соревнований олимпийская чемпионка совершила три нерезультативных попытки на высоте 1,95 метра.

«Конечно, я недовольна результатом, но, к сожалению, с ветром я еще не научилась бороться. Так что нужно быть довольной и этому результату. Метр девяносто — это хорошо, я выиграла, молодец. Пыталась, старалась, но ветер меня сегодня все-таки сбил.

Но я думаю, что в этом нет ничего страшного, впереди у меня еще два старта. Настрой боевой, сделаем все от нас зависящее. Стараемся показывать высокие результаты», — цитирует Ласицкене ТАСС.