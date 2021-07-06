Шубенков занял третье место на турнире в Венгрии

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в Секешфехерваре (Венгрия) в беге на 110 метров с барьерами. Спортсмен не выступал на международных стартах за границей почти два года.

Первым стал американский спортсмен Грант Холлоуэй с результатом 13,08 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега — отставание 0,07. Шубенков проиграл победителю 0,11 секунды.

27 января СМИ сообщили, что Шубенков сдал положительный допинг-тест. Днем позже спортсмен опроверг эту информацию.

22 июня независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) заявил, что не нашел вины спортсмена в том, что в его пробе обнаружили незначительное содержание запрещенного препарата. По мнению экспертов, положительный тест был получен в результате непреднамеренного приема остатков лекарств, которые использовались для лечения ребенка российского спортсмена.

26 июня Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, а 29 июня попал в список десяти российских легкоатлетов для выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония).