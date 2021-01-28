Легкоатлет Шубенков назвал клеветой информацию о фуросемиде

Легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков опроверг информацию о том, что он сдал положительный допинг-тест.

«На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было!



Тем не менее, мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», — написал у себя в Instagram Шубенков.

27 января портал News.ru сообщил, что 30-летний Шубенков сдал положительный допинг-тест. По информации «СЭ», спортсмен получил письмо о присутствии в его организме запрещенного препарата, но он может доказать свою невиновность после вскрытия пробы «Б».