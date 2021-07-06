Тренер легкоатлета Шубенкова считает достойным выступление спортсмена на первом международном старте

Личный тренер бегуна на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов рассказал, что россиянин показал достойный результат для первого международного старта за последние два сезона.

«Мы сегодня впервые за два сезона появились на международных соревнованиях, где бежала практически вся мировая элита. Не все у Сергея получилось, на старте он засиделся в колодках, и вышло так, как было на последнем чемпионате мира в Дохе, где он стал вторым. Но время до Олимпиады еще есть. А то, что получили возможность вернуться в эту тусовку, уже очень хорошо», — цитирует Клевцова ТАСС.

Шубенков проиграл победителю 0,11 секунды. Для россиянина этот старт в Венгрии стал последним перед Олимпийскими играми в Токио.