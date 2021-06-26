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Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

21:20
Сергей Шубенков. Фото AFP
Сергей Шубенков. Фото AFP
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами на 110 м, получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) объявил, что в пробе, взятой у Шубенкова 15 декабря прошлого года, обнаружена низкая концентрация мочегонного средства ацетазоламида. AIU пришел к выводу, что это стало результатом непреднамеренного проглатывания им остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи. Претензии к Шубенкову были сняты, санкций в отношении него не вынесено.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация выдала допуск чемпиону мира в беге на 110 метров с барьерами и еще 60 российским спортсменам для выступления на международных стартах в нейтральном статусе.

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