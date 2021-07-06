Шубенков начал международный сезон с третьего места. Он не выступал за границей почти два года

Наш чемпион мира в барьерном беге показал неплохой результат в сильной компании.

Из-за проблем с детским лекарством, которое каким-то образом попало сначала в Запрещенный список ВАДА, а затем — в организм Шубенкова, наш чемпион мира начинает свой международный сезон на полтора месяца позже обычного. Впрочем, Сергей должен быть счастлив хотя бы этому: ему фантастически повезло сначала с адекватной позицией World Athletics, которая полностью оправдала нашего барьериста, а затем — с нейтральным статусом. Сергей получил его буквально на следующий день после оправдательного решения, еще бы пару дней задержки — и поездка в Токио повисла бы под большим вопросом.

Шубенков поднялся на пьедестал

За Шубенкова в Венгрии было тревожно. Барьерный спринт — та дистанция, где без соревнований вообще не прожить. Это марафонцы могут выходить на старт дважды в год и спокойно себя чувствовать. Барьеристам как воздух нужны выступления, причем в самой сильной компании. Их нехватку не компенсировать никакими тренировками.

Шубенков последний раз бежал за границей в октябре 2019-го, на Всемирных военных играх. А по-настоящему соревновался с серьезными соперниками еще раньше — в сентябре того же года на чемпионате мира. Почти два года вообще без стартов в расцвете карьеры — это кошмар. Отчасти успокаивает только то, что прошлым летом все спортсмены мира находились примерно в аналогичной ситуации.

Теперь же Шубенкову с ходу достался сильнейший соперник — действующий чемпион мира Грант Холлоуэй. Национальный отбор он выиграл с грандиозным результатом 12,81. За всю историю легкой атлетики быстрее бежал только его соотечественник Арие Мерритт, и то всего на одну сотую секунды.

Холлоуэй — не из тех американцев, кто блистает на отборе, а потом сливается. Два года назад он уже без вариантов обходил Шубенкова на чемпионате мира. Примерно то же самое случилось и в Венгрии, даже состав призеров идентичный. Только на этот раз Орландо Ортега ни с кем не сталкивался, и на финише чуть обошел россиянина. Шубенков чуть сдал, что в общем-то для него нехарактерно. Но его 13,19 — лучший личный результат в сезоне, и вполне достойные секунды для первого международного турнира. Будь дело в мае — мы вообще сказали бы, что все супер.

— Я как первый раз приехал, — подтвердил Шубенков во флеш-интервью после финиша. — Этот старт для меня был как чемпионат мира. Все очень непривычно, но понимаю, что еще есть над чем работать.

Барьеры — консервативный вид, и круто, что даже после двух лет простоя Шубенков не выпал из призовой тройки. Правда, в Токио у него конкурентов прибавится. Здесь и давний соперник ямаец Омар Маклеод, и пара очень бодрых американцев. Пока время Сергея — хорошее, но не впечатляющее. И Сергей это прекрасно понимает. Времени, чтобы добавить к своей форме приставку «супер», у него в обрез.

Белорус повторил лучший результат Иванюка

В секторе для прыжков в высоту впервые встретились двое россиян в нейтральном статусе — Илья Иванюк и Михаил Акименко. Оба — призеры последнего чемпионата мира. И оба взяли 2,33, что очень прилично. Этого хватило соответственно для второго и третьего места. Правда, белорус Максим Недосеков улетел аж на 2,37. Это мега-результат, в этом году такой есть в активе только у Иванюка. Но показан он был в щадящих условиях на соревнованиях в Смоленске.

В общем, расслабляться россиянам точно не стоит. Ведь в Венгрии не было действующего чемпиона мира Баршима, плюс американцев. Не будет их и через три дня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако. Там соберется примерно та же компания, что в Венгрии, а главных сражений придется подождать до Токио.

В прыжках в длину, как и в высоте, у нас было две участницы — чемпионка страны Полина Лукьяненкова и опытная Елена Соколова, между прочим — призер Олимпийских игр еще 2012 года в Лондоне. Ничего выдающегося они не показали, не долетев до отметки 6,50. Но и в Токио обе не поедут: мест в заветной десятке им не хватило.

Мемориал Иштвана Дьюлаи

Мужчины. Высота. 1. Недосеков (Белоруссия) — 2,37. 2. ИВАНЮК — 2,33. 3. АКИМЕНКО — 2,33. 110 м с барьерами. 1. Холлоуэй (США) — 13,08. 2. Ортега (Испания) — 13,15. 3. ШУБЕНКОВ — 13,19.

Женщины. Длина. 1. Бех-Романчук (Украина) — 6.79. 2. Ирозуру (Великобритания) — 6.64. 3. Мирончик-Иванова (Белоруссия) — 6.60... 7. СОКОЛОВА — 6.46. 8. ЛУКЬЯНЕНКОВА — 6.39.