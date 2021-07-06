Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на турнире в Венгрии

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк стал вторым на международном турнире в Венгрии.

Результат россиянина — 2,33 метра. Победил белорус Максим Недосеков (2,37). Третьим стал еще один представитель России Михаил Акименко. Его результат также составил 2,33 м.

Иванюк и Акименко попали в число десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио. При этом они смогут выступать только в нейтральном статусе.

Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций ВАДА все российские спортсмены выступят на Играх без флага и гимна своей страны.