Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на турнире в Венгрии
19:35
Российский прыгун в высоту Илья Иванюк стал вторым на международном турнире в Венгрии.
Результат россиянина — 2,33 метра. Победил белорус Максим Недосеков (2,37). Третьим стал еще один представитель России Михаил Акименко. Его результат также составил 2,33 м.
Иванюк и Акименко попали в число десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио. При этом они смогут выступать только в нейтральном статусе.
Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций ВАДА все российские спортсмены выступят на Играх без флага и гимна своей страны.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю