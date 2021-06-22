Шубенков оправдан по допинговому делу. Проблема была в лекарстве для младенца

Один из лидеров сборной России получил возможность претендовать на нейтральный статус и на выступление на Олимпиаде.

Сага с допинговыми обвинениями в адрес чемпиона мира барьерном беге на 110 м Сергея Шубенкова, скорее всего, подошла к концу. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) заявил, что не нашел вины спортсмена в том, что в его пробе обнаружили незначительное содержание запрещенного препарата. По мнению экспертов, положительный тест был получен в результате непреднамеренного приема остатков лекарств, которые использовались для лечения ребенка российского спортсмена. Шубенков избежит дисквалификации и может претендовать на выступление на Олимпиаде в Токио в числе десяти допущенных представителей российской команды. Теоретически у ВАДА еще есть возможность оспорить вердикт AIU, но скорее всего, эта неприятная история для Сергея осталась в прошлом.

Сын принимал таблетки из списка ВАДА

— Куча времени, нервов и денег потрачена, но я рад, что все наконец-то разрешилось, — написал Шубенков в Instagram. — Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка Всемирного антидопингового агентства, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). После такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в декабре. Тем не менее независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) и World Athletics смогли во всем разобраться.

— Сергей — полностью оправдан, мы в этом не сомневались, — заявил «СЭ» менеджер Шубенкова Павел Воронков. — Получит ли он нейтральный статус для участия в Олимпийских играх? Это совершенно другой вопрос. Если сейчас мы все вместе не включимся в это дело, то в World Athletics никто суетиться не будет. Я уже написал письмо, хочу, чтобы написала и наша федерация. Не знаю, как быстро они будут реагировать. Дальше сложно контролировать процесс. Понятно, что он получит нейтральный статус. Вопрос — когда. Успеет ли он в итоге быть заявлен в команду на Игры в Токио? Это технический вопрос, но есть критерии отбора. Спортсмен должен иметь нейтральный статус.

Ожидается, что 23-24 июня Шубенков выступит на чемпионате России в Чебоксарах, однако олимпийский норматив Сергею сейчас выполнять не требуется. Он показал необходимый результат еще в 2019 году. Для участия в Олимпиаде нашему звездному барьеристу необходимо получить только нейтральный статус.

Надежда на опыт

Напомним, что о допинговых неприятностях Шубенкова стало известно в конце января, когда в СМИ появилась информация о письме из AIU, в котором от атлета требовали разъяснений по поводу обнаружения в его пробе от 15 декабря 2020 года запрещенного препарата. Сам 30-летний спортсмен, который на протяжении всей своей карьеры выступал яростным противником допинга, на обнародование данного факта реагировал крайне негативно, подчеркивая, что из-за юридических причин не имеет права комментировать случившееся. В целом эта история пагубно сказалась на репутации Шубенкова. Но главное — пока шло расследование, он не мог претендовать на получение нейтрального статуса (хотя и подал соответствующую заявку), а значит, не мог участвовать в международных соревнованиях.

Несмотря на допинговые подозрения и отсутствие нейтрального статуса, Шубенков официально не был отстранен от соревнований и выступал на внутренней арене. Так, 28 мая он стартовал на Кубке Федерации в Сочи, выиграв забег с результатом 13,29 секунды. Это пока значительно хуже, чем у мировых лидеров сезона. Но надо понимать, что Сергей не выступал в условиях жесткой конкуренции более года. Последним его международным стартом был чемпионат мира 2019 года в Дохе, где он завоевал серебро. Теперь Шубенкову очень нужна серьезная соревновательная практика, но неизвестно, сколько времени займет решение его вопроса о нейтральном статусе, без которого Сергея не пустят в том числе на Олимпиаду в Токио (а до нее остался всего месяц).

Вопрос с Токио-2020 осложняется еще тем, что список сборной России на ОИ из-за санкций WA ограничен 10 спортсменами. То есть включение в него Шубенкова будет означать, что на Игры не поедет другой россиянин. Поэтому у федерации не должно оставаться сомнений, что Сергей находится в хорошей форме и претендует на медаль. Ответ на этот вопрос частично должен дать чемпионат России в Чебоксарах, хотя там Шубенков в основном будет соревноваться сам с собой. В целом завершение бюрократических разборок, длившихся почти полгода, должно добавить Сергею настроения. Но недоразумение с детским лекарством основательно испортило ему подготовку к Токио-2020. И с учетом того, что спортсмен еще должен ждать официального решения вопроса со статусом, надежда на Играх только на опыт и морально-волевые качества нашего ветерана.