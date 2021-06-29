ВФЛА объявила десятку российских легкоатлетов для участия в Олимпиаде в Токио

Рабочая группа во главе с исполняющей обязанности президента ВФЛА Ириной Приваловой утвердила десять спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), информирует сайт организации.

В утвержденный список спортсменов вошли:

Акименко Михаил (прыжок в высоту)

Иванюк Илья (прыжок в высоту)

Клишина Дарья (прыжок в длину)

Ласицкене Мария (прыжок в высоту)

Мизинов Василий (ходьба 20 км)

Пронкин Валерий (метание молота)

Сидорова Анжелика (прыжок с шестом)

Хасанова Эльвира (ходьба 20 км)

Шкуренев Илья (десятиборье)

Шубенков Сергей (110 метров с барьерами)

Напомним, что для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты должны были получить нейтральный статус. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила для россиян квоту в 10 спортсменов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.