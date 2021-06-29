ВФЛА объявила десятку российских легкоатлетов для участия в Олимпиаде в Токио
Рабочая группа во главе с исполняющей обязанности президента ВФЛА Ириной Приваловой утвердила десять спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), информирует сайт организации.
В утвержденный список спортсменов вошли:
Акименко Михаил (прыжок в высоту)
Иванюк Илья (прыжок в высоту)
Клишина Дарья (прыжок в длину)
Ласицкене Мария (прыжок в высоту)
Мизинов Василий (ходьба 20 км)
Пронкин Валерий (метание молота)
Сидорова Анжелика (прыжок с шестом)
Хасанова Эльвира (ходьба 20 км)
Шкуренев Илья (десятиборье)
Шубенков Сергей (110 метров с барьерами)
Напомним, что для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты должны были получить нейтральный статус. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила для россиян квоту в 10 спортсменов.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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