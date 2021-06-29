Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

ВФЛА объявила десятку российских легкоатлетов для участия в Олимпиаде в Токио

14:15
ергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Фото «СЭ»
ергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Фото «СЭ»
Теги:

Рабочая группа во главе с исполняющей обязанности президента ВФЛА Ириной Приваловой утвердила десять спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), информирует сайт организации.

В утвержденный список спортсменов вошли:

Акименко Михаил (прыжок в высоту)
Иванюк Илья (прыжок в высоту)
Клишина Дарья (прыжок в длину)
Ласицкене Мария (прыжок в высоту)
Мизинов Василий (ходьба 20 км)
Пронкин Валерий (метание молота)
Сидорова Анжелика (прыжок с шестом)
Хасанова Эльвира (ходьба 20 км)
Шкуренев Илья (десятиборье)
Шубенков Сергей (110 метров с барьерами)

Напомним, что для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты должны были получить нейтральный статус. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила для россиян квоту в 10 спортсменов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://rusathletics.info/137288

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Филипп Лам: "В 2014 году на игру с "Реалом" тактику выбирали игроки "Баварии", а не Гвардьола"
В ГД ответили на требование Чехии о компенсациях за взрывы во Врбетице
Пожилая пара и их правнучка утонули в выгребной яме
СК проводит проверку после смерти мальчика, убитого веткой в Королеве
vs
1
Офсайд