Прыгун с шестом Волков рассказал, что не жалеет о переезде из России в Белоруссию

Выросший в Иркутске прыгун с шестом Матвей Волков рассказал, что не испытывает разочарований по поводу переезда из России в Белоруссию.

«Абсолютно не жалею [о переезде]. В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу», — приводит ТАСС слова Волкова.

Также он высказался об отстранении белорусов и россиян от международных стартов.

«Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования — мне не важно», — добавил прыгун с шестом.

Волков переехал вместе с родителями в Минск летом 2020 года. В 2021 году спортсмен получил право выступать за сборную Белоруссии.

Белорусские и российские легкоатлеты с марта 2022 года отстранены от международных соревнований.