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Сегодня, 19:28

Прыгун с шестом Волков рассказал, что не жалеет о переезде из России в Белоруссию

Алина Савинова
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Выросший в Иркутске прыгун с шестом Матвей Волков рассказал, что не испытывает разочарований по поводу переезда из России в Белоруссию.

«Абсолютно не жалею [о переезде]. В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу», — приводит ТАСС слова Волкова.

Также он высказался об отстранении белорусов и россиян от международных стартов.

«Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования — мне не важно», — добавил прыгун с шестом.

Волков переехал вместе с родителями в Минск летом 2020 года. В 2021 году спортсмен получил право выступать за сборную Белоруссии.

Белорусские и российские легкоатлеты с марта 2022 года отстранены от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/17989693
легкая атлетика
Матвей Волков
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