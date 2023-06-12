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Сегодня, 17:23

Чемпионка Белоруссии Мирончик-Иванова видит необходимость в совместном турнире с российскими легкоатлетами

Алина Савинова
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Многократная чемпионка Белоруссии в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова оценила идею проведения совместного турнира сильнейших российских и белорусских легкоатлетов.

«Я давно предлагаю провести в Минске большой совместный турнир с участием всех сильнейших спортсменов Белоруссии и России. Это был бы старт с очень сильной конкуренцией и потрясающей атмосферой. У нас бы получился альтернатива международным турнирам, идеальный вариант, считаю. Мне очень плохо без международных стартов, что напрямую отражается и на моих результатах. Мои болельщики продолжают ждать от меня далеких прыжков, но в отсутствие сильной внутренней конкуренции и без эмоций от участия в турнирах за рубежом мне тяжело», — приводит ТАСС слова Мирончик-Ивановой.

12 июня на международном турнире Athletics League в состязаниях прыгуний в длину спортсменка стала второй, показав результат 6,46 метра. Первое место заняла россиянка Екатерина Левицкая (6,50 м), третье — ее соотечественница Светлана Антошина (6,32). Соревнования проходили в Твери.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года отстранены от международных турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/17988739
легкая атлетика
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