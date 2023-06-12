Привалова — о пределе возможностей легкоатлетов: «Завершают карьеру, даже не узнав, на что способны»

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова считает, что многие спортсмены завершают карьеру, даже не узнав, на что на самом деле они были способны.

«Я абсолютно уверена в том, что у нас хватает талантливых ребят. Просто многие атлеты даже не пытаются заглянуть за рамки собственных возможностей. Они завершают карьеру, даже не узнав, на что на самом деле были способны», — приводит RT слова Приваловой.

Также она заявила, что молодые спортсмены не испытывают чрезмерного давления без международных стартов.

«Мы, считаю, наиболее сложный период уже пережили и психологически адаптировались. Сейчас уже выстроен внутренний и достаточно неплохой календарь, это помогает спортсменам во всех отношениях держаться на плаву. Кроме того, наш вид спорта — это прежде всего метры и секунды. Ты всегда понимаешь, на каком уровне находишься и к чему должен стремиться. Молодым в этом плане проще: они толком не знают, что такое выступать вне страны, у них нет международного опыта. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, но, с другой стороны, чисто психологически люди не испытывают чрезмерного гнета», — добавила Привалова.

Привалова является олимпийской чемпионкой 2000 года, многократной чемпионкой мира и Европы. С 2020 года она занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Белорусские и российские легкоатлеты с марта 2022 года отстранены от международных турниров.