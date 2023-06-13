Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки Тори Боуи

Американская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете Тори Боуи умерла из-за осложнений во время родов.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, Боуи скончалась во время преждевременных родов. Отмечается, что близкие спортсменки могли не знать о ее беременности.

3 мая спортсменка была найдена мертвой в своем доме во Флориде. Ей было 32 года.

На Играх 2016 года Боуи завоевала золотую медаль в эстафете 4х100 м. Там же она выиграла серебро на дистанции 100 м и бронзу в беге на 200 м.