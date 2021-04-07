Олимпийский чемпион Сильнов оспорит дисквалификацию за допинг

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов оспорит четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщил спортсмен ТАСС 7 апреля.

Первая инстанция CAS признала Сильнова виновным в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена, были аннулированы все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года. Он сохранил титул олимпийского чемпиона. Также у него осталось золото чемпионата Европы 2006 года.

36-летний Сильнов в июне 2019 года из-за дела о допинге покинул пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.