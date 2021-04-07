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Допинг

Олимпийский чемпион Сильнов оспорит дисквалификацию за допинг

22:44
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Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов оспорит четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщил спортсмен ТАСС 7 апреля.

Первая инстанция CAS признала Сильнова виновным в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена, были аннулированы все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года. Он сохранил титул олимпийского чемпиона. Также у него осталось золото чемпионата Европы 2006 года.

36-летний Сильнов в июне 2019 года из-за дела о допинге покинул пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11091547

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