Вице-чемпионка мира в прыжках в высоту Марина Купцова прокомментировала решение CAS о дисквалификации российских легкоатлетов Натальи Антюх и Андрея Сильнова на четыре года.

«Я всегда была сторонником чистого спорта, — сказала Купцова «СЭ». — И, если честно, меня больше волнует подрастающее поколение. Очень обидно, что люди, которые были примером для всех, теперь имеют такой результат. Мне, как спортсмену, было бы не очень хорошо на их месте. Нужно менять принципы тренировок. К сожалению, многие тренеры до сих пор не могут прийти к осознанию, что нужно тренировать чисто. Я считаю, что необходимо заниматься воспитанием нового поколения тренеров в срочном порядке, потому что провал неизбежен. Я была в президиуме ВФЛА вместе с Сильновым. Сейчас полное искажение ситуации. Как можно бороться с допингом сейчас? В составе каких людей? Меня это очень расстраивает, если честно».

Купцова также считает, что необходимо запретить все препараты для спортсменов, включая медицинские.

«Допинг, по сути, это список запрещенных веществ, который постоянно обновляется. Мы не увидим чистый спорт, пока есть допуски для больных, что им можно принимать особые препараты. Моя позиция — либо ты больной, либо ты спортсмен. Все понимают, что есть новые соединения, которые невозможно поймать. И получается, что спортсмен принимает допинг, а об этом даже никто и не знает, потому что его нет в списке запрещенных препаратов. Чтобы ликвидировать всю эту систему, надо запретить все препараты», — добавила Купцова.

Срок отстранения спортсменов берет отсчет с 7 апреля 2021 года. Все результаты, достигнутые олимпийской чемпионкой-2012 Антюх с 30 июня 2013 года до начала срока дисквалификации, аннулируются со всеми вытекающими последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков и денежных призов. То же самое касается олимпийского чемпиона-2008 Сильнова, начиная с 8 июля 2013 года.

(Артем Бухаев)