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75 российских легкоатлетов отправили запросы в РУСАДА для получения нейтрального статуса

18:18

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, сколько получили запросов от легкоатлетов, желающих выступать в сезоне-2021 на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов (ANA).

«На сегодняшний день в РУСАДА поступили письма от 75 спортсменов», – цитирует представителя агентства ТАСС.

Ранее, 1 апреля, на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) был опубликован регламент по выдаче нейтрального статуса. В соответствии с ним российские спортсмены для участия в международных соревнованиях должны подать свои заявки на получение нейтрального статуса до 7 июня.

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11098893

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