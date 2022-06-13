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Сегодня, 20:58

Ласицкене пока не получила ответ президента МОК Баха на свое письмо

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пока не получила ответ от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на письмо к нему.

Спортсменка в минувший четверг в открытом письме раскритиковала президента МОК за политизированные решения международной организации и отстранение спортсменов по принципу их гражданства.

«Никто мне не ответил. Но, очевидно, что никакого ответа и не будет, поэтому я и не жду его, — сказала Ласицкене ТАСС. — Это письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, — продолжила спортсменка. — Чтобы не перекладывали ответственности с себя за спорт. Тяжела мне эта тема очень. Какая-то реакция стопроцентно была, но я отключилась от всего сразу же».

Ласицкене призналась, что ожидала, что ее письмо в соцсетях вызовет много гневных комментариев из-за границы. «Без сомнений, я знала, что будет так», — сказала олимпийская чемпионка.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14896707
Мария Ласицкене (Кучина)
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