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Сегодня, 20:21

Ласицкене заявила о готовности выступать на турнирах в Белоруссии

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что готова выступать на турнирах в Белоруссии.

«Следующий старт у меня будет в Чебоксарах 18 июня. Потом Брянск, на всех турнирах, которые есть в России, мы будем выступать. Только далеко летать не планирую, это было бы сложно для организма.

Что касается участия в белорусских стартах, то тренер еще решает, какие турниры выбрать. Все зависит от него, я сама готова», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Сегодня, 13 июня, российская прыгунья в высоту заняла третье место на Неделе легкой атлетики, показав результат 1,85 метра.

Открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике состоится 17 августа в Минске. Кубок Белоруссии — с 13 по 14 июля в Бресте.

Источник: https://tass.ru/sport/14896899
Мария Ласицкене (Кучина)
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