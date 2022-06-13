Ласицкене заявила о готовности выступать на турнирах в Белоруссии

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что готова выступать на турнирах в Белоруссии.

«Следующий старт у меня будет в Чебоксарах 18 июня. Потом Брянск, на всех турнирах, которые есть в России, мы будем выступать. Только далеко летать не планирую, это было бы сложно для организма.

Что касается участия в белорусских стартах, то тренер еще решает, какие турниры выбрать. Все зависит от него, я сама готова», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Сегодня, 13 июня, российская прыгунья в высоту заняла третье место на Неделе легкой атлетики, показав результат 1,85 метра.

Открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике состоится 17 августа в Минске. Кубок Белоруссии — с 13 по 14 июля в Бресте.