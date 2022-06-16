Привалова поблагодарила Трусову за привлечение новых болельщиков в легкую атлетику

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова поблагодарила фигуристку Александру Трусову за участие в турнире по прыжкам в длину на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Трусова — медийная персона и решила поддержать российскую легкую атлетику. Тем более ей нравится прыгать. Она никогда не занималась прыжками в длину и не пробовала. Вся специфика прыжков в фигурном катании подразумевает совсем другое отталкивание, плюс еще и обороты есть.

Тем не менее Саша, понимая, что ни разу этого не делала и могла выглядеть в глазах профессионалов не слишком убедительно, все же пошла на это. И я очень ей благодарна, потому что она привлекла внимание и большого количества поклонников фигурного катания, которые стали смотреть легкую атлетику», — цитирует Привалову «Газета.ru».

Ранее глава федерации отметила, что привлечение спортсменов из других видов спорта дает легкой атлетике второе дыхание после застоя.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.