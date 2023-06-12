Иванюк: «После сериала «Бывшие» не могу нормально смотреть рекламу с Гагариной»

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал «СЭ» о том, какие сериалы и видео смотрел в последнее время.

— Мне понравился сериал «Уэнсдей». Второй сезон бы подождал и поглядел бы с удовольствием. Он, наверное, как обычно случается, будет хуже первого сезона. Но, надеюсь, что нормально сделают.

Из последнего, что смотрел, — ужасный сериал «Бывшие». Это наш, российский с Любовью Аксеновой и еще каким-то актером. После этого сериала не могу нормально смотреть рекламу с Полиной Гагариной. Просто она там в таком образе предстала.

А в целом нравится смотреть сериалы. В последнее время в связи с текущими обстоятельствами, когда часто идет негативный информационный поток, стал смотреть на YouTube автомобильных блогеров. Раньше никогда таким не занимался. Мне показалось это интересным занятием. Отвлекает. Мне часто приходится в дороге проводить. Музыку иногда надоедает слушать. Так привил себе любовь к просмотру всяких видеороликов. Рекомендую посмотреть Костю Академика про бобров.

— Про животных?

— Он купил себе участок и воевал с бобрами. Они строили плотину и топили ему участок. Получилось так, что он разрушил плотину, и ему местное лесничество выкатило штраф практически 700 тысяч рублей. Бедный дядя. Он всего лишь хотел сохранить свой участок.